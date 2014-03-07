Paralimpik Kış Oyunları başlıyor



Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi gerginlik sürerken 2014 Soçi Paralimpik Kış Oyunları bu akşam yapılacak açılış töreniyle başlıyor.

12 gün önce sona eren Kış Olimpiyat Oyunları’nın da düzenlendiği Rusya’nın Soçi kentindeki 11’inci Paralimpik Kış Oyunları'na 46 ülkeden 575 engelli sporcu katılıyor.

Sporcular, Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, kızaklı buz hokeyi ve tekerlekli sandalyede curling olmak üzere 5 branşta dağıtılacak toplam 72 madalya için mücadele verecek.

Açılış töreni TSİ 18:00’da Fisht Olimpik Stadyumu'nda yapılacak. Müsabakalar 8 Mart Cumartesi başlayacak.

Paralimpik Oyunları 16 Mart Pazar günkü yarışmaların ardından yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.

Açılış ve kapanış törenlerinin yapılacağı 40 bin kişi kapasiteli Fisht Olimpik Stadyumu'nun dışında, buz hokeyi maçları 7 bin kişilik Shayba Arena'da, curling müsabakaları ise 3 bin kişilik Ice Cube Curling Center'da düzenlenecek.

Laura Biatlon Kayak Kompleksi, Rosa Khutor Kayak Merkezi ve Rosa Khutor Extreme Park ise kayak müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Dört yıl önce Vancouver’da yapılan turnuvayı 13 altın madalya ile ilk sırada tamamlayan Almanya, Soçi’deki oyunlara 13 sporcuyla katılıyor. Paralimpik Kış Oyunları'na ilk kez katılan Türkiye ise iki sporcuyla temsil edilecek.

Boykot çağrısı

Oyunlar Kırım Yarımadası’nda yaşanan krizinin gölgesinde kaldı. Almanya’dan sonra Fransa da Paralimpik Oyunları’nın açılışına hükümet temsilcisi gönderilmeyeceğini açıkladı. Açıklama dışişleri bakanı Laurent Fabius tarafından yapıldı.

Almanya da Kış Oyunları’na hükümet temsilcisi göndermeme kararı almış, seyahatini iptal eden Alman hükümetinin engellilerden sorumlu yetkilisi Verena Bentele, hükümetin Soçi Kış Paralimpik Oyunları'na temsilci göndermemesinin "Rusya'ya verilen açık bir siyasi sinyal" olduğunu kaydetmişti.

Rusya’nın Kırım Yarımadası’ndaki politikasını eleştiren birçok Batılı ülke Paralimpik Oyunları’nı boykot çağrısında bulunmuştu. ABD, İngiltere ve Hollanda da oyunlara resmi heyet göndermeyecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki açılış törenine katılması bekleniyor.

Ukrayna da Oyunlara katılıyor

Kırım krizine rağmen Ukrayna ekibi de Soçi’de Paralimpik Oyunlar’da yer alacak. Ukrayna Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Valeri Suskeviç açılış törenine saatler kala Soçi’de yaptığı açıklamayla kararı duyururken “Umarım demokrasi, insan hakları ve barış arzusuna kulak verilir” dedi. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ukrayna delegasyonu günlerdir sporcularını oyunlardan çekme tehdidinde bulunuyordu. Suskeviç aynı zamanda savaş başlaması halinde Ukrayna ekibini Soçi'den derhal çekeceklerini de ifade etti.