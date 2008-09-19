Paralimpik kafilesi döndü

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2008 Paralimpik Oyunları'na katılan Türk kafilesi yurda döndü. Oyunlara katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 05.40'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.



Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan TMPK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevin Ergun, çok iyi sonuçlar elde ettiklerini belirterek, okçulukta Gizem Girişmen'in altın madalya, masa tenisinde de Neslihan Kavas'ın bronz madalya almasına çok sevindiklerini söyledi.



Ergun, 4 sporcunun da 4. olarak madalyaları kaçırdığını ifade ederek, "Ama bizim için önemli olan sadece madalya kazanmak değildi. Burada sporcular kendi performanslarının üzerine çıktı. En azından Türkiye'deki bütün engelli gençlere spor yapabileceklerini, hatta sporcu olabileceklerini gösterdiler. Daha büyük bir katılımla İnşallah Londra-2012'ye katılacağız" şeklinde konuştu.



Okçulukta altın madalya kazanan Gizem Girişmen de, "Çok mutlu ve gururluyum. Yarışmanın bittiğine inanamadım. Bir ara 'Acaba bir seri daha mı var?' diye düşündüm, antrenörüme döndüğümde 'bitti' dedi. O an çok mutlu oldum. Madalyamı babama armağan ettim" dedi.



Türkiye'nin spor kültürünün çok zayıf olduğunu düşündüğünü, bunun engelli bireylere geldiği zaman daha da katlandığını ve tesislerin yetersiz olduğunu dile getiren Girişmen, sözlerine şöyle devam etti:



"Tesisler çok iyi değil, dolayısıyla sorun gittikçe büyüyor. Tabii ki sadece tesisler yapmakla da olmuyor. Bu bir süreç, zamanla olacak bir şey. Bir çok ülke çok sporcuyla katılıyor ve çok madalya alıyor. 7'den 70'e herkes spor yapıyor. Niçin bizim ülkemizde de olmasın? Nüfusumuz az değil, 8,5 milyon engelli var. Çok daha büyük başarılar elde edebiliriz. Benimle sınırlı kalsın

istemiyorum."



Bu arada, kafilenin havalimanı kapısından çıkışı sırasında bazı vatandaşların sporcuları alkışladığı ve destek verdiği görüldü.

