T24 LogoT24 Logo
Spor

Paralimpik kafilesi döndü

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2008 Paralimpik Oyunları'na katılan Türk kafilesi yurda döndü.

19 Eylül 2008 03:00

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2008  Paralimpik Oyunları'na katılan Türk kafilesi yurda döndü.    Oyunlara katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), Türk Hava  Yolları'na ait uçakla saat 05.40'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan TMPK Yönetim Kurulu  Üyesi Prof. Dr. Nevin Ergun, çok iyi sonuçlar elde ettiklerini belirterek,  okçulukta Gizem Girişmen'in altın madalya, masa tenisinde de Neslihan Kavas'ın  bronz madalya almasına çok sevindiklerini söyledi.

Ergun, 4 sporcunun da 4. olarak madalyaları kaçırdığını ifade ederek,  "Ama bizim için önemli olan sadece madalya kazanmak değildi. Burada sporcular  kendi performanslarının üzerine çıktı. En azından Türkiye'deki bütün engelli  gençlere spor yapabileceklerini, hatta sporcu olabileceklerini gösterdiler. Daha  büyük bir katılımla İnşallah Londra-2012'ye katılacağız" şeklinde konuştu.

Okçulukta altın madalya kazanan Gizem Girişmen de, "Çok mutlu ve  gururluyum. Yarışmanın bittiğine inanamadım. Bir ara 'Acaba bir seri daha mı  var?' diye düşündüm, antrenörüme döndüğümde 'bitti' dedi. O an çok mutlu oldum.  Madalyamı babama armağan ettim" dedi.       

Türkiye'nin spor kültürünün çok zayıf olduğunu düşündüğünü, bunun engelli  bireylere geldiği zaman daha da katlandığını ve tesislerin yetersiz olduğunu dile  getiren Girişmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Tesisler çok iyi değil, dolayısıyla sorun gittikçe büyüyor. Tabii ki  sadece tesisler yapmakla da olmuyor. Bu bir süreç, zamanla olacak bir şey. Bir  çok ülke çok sporcuyla katılıyor ve çok madalya alıyor. 7'den 70'e herkes spor yapıyor. Niçin bizim ülkemizde de olmasın? Nüfusumuz az değil, 8,5 milyon engelli  var. Çok daha büyük başarılar elde edebiliriz. Benimle sınırlı kalsın
 istemiyorum."

Bu arada, kafilenin havalimanı kapısından çıkışı sırasında bazı  vatandaşların sporcuları alkışladığı ve destek verdiği görüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24