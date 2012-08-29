Paralimpik engel tanımıyor

İngiltere Londra'da Paralimpik Oyunları ile milli idollerinden biri olan, Paralimpik Oyunları'nın fikir babası Sir Ludwig Guttmann'ı anacak ve tanıtacak.

Yahudi asıllı Alman bir nörolog olan Guttmann 1939 yılında Nazilerden kaçarak İngiltere'ye yerleşerek, küçük bir kent olan Stoke Mandeville'de omurilik felçlilerinin tedavisinde bir devrim gerçekleştirdi. Omurilik felçlilerini hastanenin arka köşelerindeki odalarından çıkarıp tam bakım sağladı, yaşam beklentilerini büyük ölçüde artırdı.

Londra'daki Yahudi Müzesi'nin müdürü Rickie Burman “Guttmann bedensel efor sarf etmenin engelli insanlar ve savaş gazileri için de önemli olduğunu oldukça hızlı bir şekilde gördü. Böylece Paralimpik Oyunları'nın babası oldu” açıklamasını yapıyor.



Hastanedeki tesadüf



Nörolog Guttmann 1944 sonbaharında hastane koridorlarında dolaşırken tekerlekli sandalyesi üzerinde koltuk değnekleriyle bir tekeri birbirine atan hastalara rastlar. Onlarla birlikte oynamaya başlar ve böylece tekerlekli sandalye polosu doğmuş olur.

Ardından spor yapan hastaların sayısı hızla artar. Hareket etmek, hastaların bağışıklık sistemini güçlendirip özgüvenlerini artırır. Guttmann 1948 yılında hastanenin bahçesinde, 16 savaş gazisi için ok atma müsabakası düzenler. Küçük kent Stoke Mandeville'deki bu müsabakanın başlangıcı, 1948 temmuzunda Londra Olimpiyat Oyunları'yla aynı güne denk gelir.

Eski yüzücü Chris Holmes, İngiltere tarihinin en başarılı paralimpik yüzücülerinden. Şu an Londra Organizasyon Komitesi'nde Paralimpik Oyunları'nın planlamasından sorumlu. Holmes şunları söylüyor:

“Ludwig Guttmann'ın ortaya koyduğu son derece büyük bir işti. Bugün bile pek çok insanın gerçekleşeceğine inanmadığı bir vizyona sahipti. Yani sporun tüm dünyadan engelli insanları bir araya getirebileceği vizyonu. Guttmann'ın dev gölgesini 2012'de Londra'da yaşatmak, onurlandırmak istiyoruz.”



Kabul görmek kolay olmadı



Paralimpik Oyunları resmî olarak 1960'da Roma'da başladı. Ancak oldukça pürüzlü bir yoldan geçti. 1984'te Olimpiyat Oyunları ev sahibi Los Angeles'ın engelli oyunculara yer vermek istememesi sonucu müsabakalar Stoke Mandeville'de düzenlendi. 1996 yılında Olimpiyat ev sahibi Atlanta, Paralimpik Oyunları başlamadan spor tesislerinin sökümüne başladı. Holmes, o günden bu yana çok şeyin değiştiğini belirtiyor:



“Bizde Paralimpik Oyunları ile Olimpiyatlar arasında bir ayrım yok. Tek bir organizasyon komitesiyiz. Ulaşım olsun, teknoloji, lojistik, ikram olsun… Komite çalışanları başından beri planlamayı her iki organizasyon için yaptı. Belki buradan Londra'dan bırakabileceğimiz en önemli miras, gelecekteki organizasyon komitelerinin de bunun doğru yol olduğunu görebilmeleri…”



İlgi yoğun



Londra'da Paralimpik Oyunları öncesinde hummalı bir hazırlık yaşandı. Yaklaşık 2 hafta sürecek organizasyon öncesinde 66 metro istasyonu engellilere göre yeniden düzenlendi, hatta 22 bin taksiye rampa konuldu. Organizasyon Komitesi Başkanı Paul Deighton, Paralimpik Oyunları'nın dünyanın en büyük ikinci spor organizasyonu olduğuna dikkat çekerek müsabakalara ilginin son derece yoğun olduğunu, şimdiden 2 milyon 400 bin bilet sattıklarını belirtti.

Paralimpik Oyunları'nın babası Ludwig Guttmann, müsabakaların odağında olacak. 1980 yılında hayatını kaybeden Guttmann çok sayıda savaş gazisinin hayatını kurtarmıştı. Londra'daki Paralimpik Oyunları'na Irak ya da Afganistan'da yaralanmış savaş gazileri de katılacak ve böylece bir çember tamamlanmış olacak. (Deutsche Welle Türkçe)