-PARALI YOLLAR 403,1 MİLYON LİRA GELİR GETİRDİ ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - İstanbul Boğaziçi köprüleri ile işletmedeki paralı otoyollardan, bu yıl yedi ayda, 403 milyon 94 bin 287 lira gelir elde edildi. Karayolları Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibari ile Boğaziçi köprüleri ve paralı otoyollardan çift yönlü olarak geçiş yapan toplam araç sayısı ise 192 milyon 775 bin 670 olarak gerçekleşti. Boğaziçi köprülerinden geçiş yapan 87 milyon 222 bin 622 araç, gişelere 124 milyon 368 bin 475 lira gelir bıraktı. Aynı dönemde işletmedeki paralı otoyollar, 1. Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden elde edilen geliri ikiye katladı. Bu sürede 6 paralı otoyoldan geçiş yapan 105 milyon 553 bin 48 araçtan, 278 milyon 725 bin 8120 lira gelir elde edildi. 2009 yılında toplam 314 milyon 214 bin 820 aracın geçiş yaptığı boğaz köprüleri ile paralı otoyollardan, 494 milyon 887 bin 113 lira gelir elde edilmişti.