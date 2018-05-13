"Paralı köprülerden geçip ücret ödemeyenlere af da getiren düzenlemeye bir madde gizlenmiş..."

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Cuma günü TBMM'ye sunulan torba kanun teklifine ilişkin olarak, "Bazı Kanunlarda...” diye başlayan teklifin imza sahipleri Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın. Kambiyo rejiminde yeni cezalar, paralı köprülerden geçip ücret ödemeyenlere af gibi maddeler getiren düzenlemeye bir de 21/b’yle ilgili bir madde gizlenmiş" dedi.

Toker, "AKP iktidarı, bugüne dek deprem, salgın hastalık olmadığı halde yapılan daha doğrusu talimatla yaptırtılan milyarlık ihalelerin usule uygun olmaması nedeniyle sorun çıkaracağını artık görmüş bulunuyor sevgili okurlar. 'Yapım tekniği açısından özellik arz eden' ibaresini maddeye 'takarak', 'Falanca yol, filanca cezaevi, fişmanca baraj, zaten yapım tekniği açısından özellik arz ediyordu' diyebilecekler" ifadesini kullandı.

"Hem geçmişteki ihaleler, hem de bundan sonra hızla yapmak istedikleri ihaleler açısından" diyen Toker, "Eğer bir ihale 21/b koşullarını taşımadığı halde 21/b’ymiş gibi yapıldıysa, içerdiği hukuksal sorunlar, sonradan düzeltmeyle giderilemez. Söz konusu olanın, vergilerimizden oluşan ve özensizce dağıtılan kamu kaynakları olduğunu unutmuyoruz" diye yazdı.