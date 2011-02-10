Paralı askerin üniforması da farklı olacak

T24 - Güneydoğu’da terörle mücadele birliklerinin yerini alacak olan profesyonel askerlerin haklarıyla ilgili ayrıntılar Meclis’e sunulan tasarıda ortaya çıktı. Sözleşmeli er ve erbaşların hak ve sorumlulukları şöyle:





Kimler atılır?



- Sözleşmelilerin üniforma ve rütbeleri, vatani görevini yapanlardan farklı olacak. Yeni üniforma ve rütbeler yönetmelikle düzenlenecek. Eğitim veya operasyon sırasında istenilen düzeye ulaşamayanlar, askerlik mesleğinin değerleriyle bağdaşmayan davranışlar gösterenler, aşırı derecede borçlananlar ve mazeretsiz olarak bir yılda 7 gün göreve gelmeyenler, durumu belgelerle rapor edilirse meslekten atılacak.



- Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle ayrılanlara uzman erbaşlığa veya astsubaylığa geçişte öncelik tanınacak. Görevdeyken işledikleri suçlar nedeniyle haklarında dava açılanlara yargılama sonuçlanıp kesinleşinceye kadar toplu ödeme yapılmayacak.





45 gün izin



- Sözleşmeli er ve erbaşlar kışlada yatacak. Hafta sonu izinlerini normal erler gibi kullanacaklar. Her yıl, yol süresi hariç 45 gün izin alabilecekler. Bunun 15 günü mazeret izni sayılacak. Ayrıca birinci derece yakınlarının vefatında 10 gün, yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü hallerde 30 gün izin verilecek. Meslek hastalığına yakalananlar dışında hava değişimi ve istirahat süreleri bir yılda 3 ay olacak. Bu süreye yatarak tedaviler eklenmeyecek.



- Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç hizmetlerinde görevlendirilenlere, astsubaylara ödenen tazminatın yüzde 25’i verilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik’te görev yapanlara, kadrolu personele ödenenin yüzde 40’ı kadar operasyon tazminatı ödenecek.





Malulen emekli



- Saldırıya, kazaya uğrayan veya meslek hastalığına yakalananlar, iyileşinceye kadar maaş alacak. Sağlık nedeniyle görevine devam edemeyenler malulen emekli edilecek. Malul olanlara ödenecek maaşlar uzman erbaşlarınki gibi artırılarak verilecek. Sözleşmesi iptal edilip tedavisi devam edenlere sağlık yardımı yapılacak.





