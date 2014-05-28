'Paraleller Erbakan'ı terörden, Doğan'ı İBDA-C'den, Özkök'ü uyuşturucudan dinledi'

Yeni Şafak gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından "paralel yapı" olarak nitelenen Gülen cemaati tarafından, Selam Örgütü soruşturması kapsamında 64 kişinin sahte isimlerle dinlendiği iddiasında bulundu.

Dinlenen isimler arasında yer aldığı öne sürülen eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın terör suçundan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Yalçın Doğan'ın İBDA-C iddiası kapsamında, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Ökök'ün ise uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle dinlendiği iddia edildi.

Yeni Şafak'ın bugünkü nüshasında (28 Mayıs 2014) "Vahim Tablo" başlığıyla manşetinden verdiği haberde "paralel yapı"ya isnat edilen iddialar şöyle:

Devlet içine çöreklenen çetenin, alanlarında önemli isimleri, devlet kurumlarında kritik görevlerde bulunan 64 kişiyi dinlediği ortaya çıktı. Paralel yapının, mahkemelerden aldığı uydurma suçlamalarla bu kişileri 2008-2010 yılları arasında 100 kez dinlediği belirlendi. TİB'i çiftlik gibi kullanan yapının dinlediği isimler arasında merhum Erbakan, yazarımız Abdülkadir Selvi, Ertuğrul Özkök, vali, yargı ve emniyet ile Havelsan ve Aselsan yöneticileri bulunuyor.

Binlerce kişinin dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TİB'deki hassas bilgilerin yabancı ülkelere aktarıldığı iddiasıyla başlattığı 'Casusluk soruşturmasında' da şok edici bilgilere ulaşıldı. TİB'de yapılan incelemelerde müfettişlerce ortaya çıkarılan listede eski başbakanlardan bakanlara, gazetecilerden işadamlarına, mühendislerden doktorlara, yargı ve emniyet birimlerinden bilimadamlarına, mankenlere kadar birçok ismin 3 yıl boyunca dinlendiği belirlendi. Müfettişler yaptıkları incelemeler karşısında elde ettikleri bilgiler ve belgeler kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'Necmettin Erbakan'a terör bahanesi'

Müfettişlerin yaptığı incelemelerde eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından 2009'da mahkeme kararıyla dinlendiği belirlendi. 'Terör' iddiasıyla Huvzullah Gültekin isimli kişiye ait gibi gösterilen telefonun kullanıcısının merhum Necmettin Erbakan olduğu belirlendi. Benzer bir dinlemenin eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için de yapıldığı ortaya çıktı. Cindoruk'un da Erbakan gibi 'terör' iddiasıyla dinlendiği anlaşıldı.

'Siyasiler takip altında'

Örgüte destek açıklamaları yapan BBP lideri Mustafa Destici'nin de bir dönem çetenin hedefi olduğu anlaşıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 'terör' kapsamında mahkeme kararıyla dinlendi. SP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Vehbi Hatipoğlu, eski Bakan Namık Kemal Zeybek, eski Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da çetenin dinlediği isimlerden. Terör listesinde dinlenen bir diğer siyasetçi ise eski Bayındırlık ve İmar Bakanı Koray Aydın oldu.

'CHP'liyi İBDA-C'li yapmışlar'

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdiresi Şükran Kütükçü üst üste iki mahkeme kararıyla İBDA-C iddiası kapsamında dinlendiği dikkati çekiyor. CHP Milletvekili Yılmaz Ateş dinlenirken de aynı gerekçe gösterilmiş ve çıkarılan dinleme kararı 3 kez uzatılmış. Dinleme listesinde siyasetçilerin yanı sıra siyasilerin özel doktorlarının da olduğu ortaya çıktı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur da İstihbarat Daire Başkanlığı'nın talebi ile organize suçlarla mücadele adı altında dinlemeye alınmış.

'Özkök'ü uyuşturucu kaçakçısı yaptılar'

Paralel yapının sadece siyasileri değil basın dünyasını da takibe aldığı yapılan incelemede belirlendi. Doğan Yayın Grubu sahibi Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Yalçın Doğan'ın İBDA-C iddiası kapsamında dinlendiği tespit edildi. Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök de dinlenenler arasında yer alıyor. Özkök'ün dinlenme gerekçesi ise 'Uyuşturucu.' Dinleme listesinde Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila'nın da ismi yer alıyor. Paralel yapı, Bila'yı da 'terör'den dinlemiş. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazarı Abdulkadir Selvi, eski Başbakanlık Basın Müşaviri Akif Beki de örgütün radarına takılmış.

'Müfettişlerin ortaya çıkardığı dinleme listesi'

- Necmettin Erbakan, Huvzullah Gültekin sahte ismiyle 3525580...51110 IMEI numarasından terör suçundan dinlendi. Dinleme kararı 09.07.2009 tarihinde alındı.

- Hüsamettin Cindoruk, Özkan Şahin sahte ismiyle 3553650...6404 IMEI numarasından terör suçundan dinlendi. Dinleme kararı 28.05.2009 tarihinde alındı.

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 3535460...2621 IMEI numarasından dinlendi. Dinleme kararı 2009 yılında alındı.

- Şevket Kazan, Osman Bağaç sahte ismiyle 3518810...3575 IMEI numarasından terör suçundan dinlendi. Dinleme kararı 09.07.2009 tarihinde alındı.

- Namık Kemal Zeybek, 3542990...6040 IMEI numarasından dinlendi. Dinleme kararı 2009 yılında alındı.

- SP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Vehbi Hatipoğlu, 3595380...1011 IMEI numarasından dinlendi. Dinleme kararı 2009 yılında alındı.

- Mehmet Bekaroğlu, Mehmet Ataseven sahte ismiyle 3558060...8024 IMEI numarasından terör suçundan dinlendi. Dinleme kararı 09.07.2009 tarihinde alındı.

- Koray Aydın, Tahir Eğin sahte ismiyle 05323087... numarayla terör gerekçe ile dinlendi. Dinleme kararı 07.08.2009 tarihinde alındı.

- CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, Alper Güneş sahte ismiyle 3582650...4635 İMEI numarayla İBDA-C gerekçe ile dinlendi. Dinleme kararı 25.03.2008-25.06.2008- 25.09.2008 tarihlerinde alındı.

- CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın, Soner Duman sahte ismiyle 5335909... numarasından uyuşturucu suçundan dinlendi. Dinleme kararı 20.04.2009/24.07.2009 tarihleri arasından alındı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü, Mustafa Uzun sahte ismiyle 3588440...8887 İMEI numarayla İBDA-C gerekçe ile dinlendi. Dinlenme kararı 25.09.2008- 26.12.2008 tarihlerinde alındı.

- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel Doktoru Aylin Cesur, Tahir Erdem Öztürk sahte ismiyle 3519650...6431 IME numarasından organize örgüt suçundan dinlendi. Karar 29.07.2009 tarihinde alındı.

- Kırıkkale Valisi Ali Kolat, 3519700...0333 IMEI numarasından dinlendi. Dinleme kararı 2009 yılında alındı.

- Akif Beki, Ali Değirmenci sahte ismiyle 3529240...7062 IMEI numarasından organize suçundan dinlendi. Dinleme kararı 22.07.2009 tarihinde alındı.

- Abdulkadir Selvi, kardeşi Hacı Selvi ismiyle 3588030...1934 IMEI numarasından dinlendi. Dinleme kararı 09.07.2009 tarihinde alındı.

- Arzuhan Yalçın Doğan 35628701...1616 IMEI numarasından İBDA-C suçundan dinlendi. Dinleme kararı 14.01.2008 tarihinde alındı.

- Ertuğrul Özkök, Nusret Balcı sahte ismiyle 5492080... numarasından uyuşturucu suçundan dinlendi. Dinleme kararı 20.04.2009 tarihinde alındı.

- Fikret Bila, Rasim Tabur sahte ismiyle 3567850...1364 IMEI nuramarayla terör gerekçe ile dinlendi. Dinleme kararı 15.07.2008- 22.07.2009 tarihlerinde alındı.

- TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeynel Koç, 5337668... numarasından uyuşturucu suçundan dinlendi. Dinleme kararı 21.05.2009 tarihinde alındı.

- Gökşenli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi Zekeriya Gökşenli, Yalçın Ünal sahte ismiyle 5057954... numarasından organize suçundan dinlendi. Dinleme kararı 01.07.2009 tarihinde alındı.

- TMO Genel Müdürü Mesut Köse, Selahattin Yılmaz sahte ismiyle 5057954... numarasından organize suçundan dinlendi. Dinleme kararı 14.08.2009 tarihinde alındı.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan 533418... numarasından organize suçundan dinlendi. Dinleme kararı 11.01.2010 tarihinde alındı.

- İHA (İnsansız Hava Aracı) Projesi Mühendisi Mehmet Demir Çiğdemoğlu 5326856... numarasından organize suçundan dinlendi. Dinleme kararı 16.02.2010/ 14.05.2010/ 11.08.2010 tarihlerinde alındı.

- TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Labaratuvar Sorumlusu Ahmet Ceyhan Gören 50539400... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 28.11.2008 tarihinde alındı.

- Havelsan Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman 5323230... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 16.02.2010/14.05.2010/11.08.2010 tarihlerinde alındı.

- STM Savunma Teknolojileri Mühendisliği A.Ş Genel Müdürü Recep Barut 5322776... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 17.03.2010/16.06.2010 tarihlerinde alındı.

- ME-GE Teknik Elektirik MEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Han 5323672... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 30. 07. 2010 / 22. 04. 2010 tarihlerinde alındı.

- M.S.B Savunma Sanayi Müsteşarlığı Daire Başkanı Sedat İlhan Güldoğan 3124474... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 16.06.2010 tarihinde alındı.

- M.S.B Savunma Sanayi Müsteşarlığı Daire Başkanı Zübeyda Çağlayan 5325857... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 16.06.2010 tarihinde alındı.

- MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı Şube Müdür Asuman Vangölü 5327377... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 22.02.2010/27.05.2010/27.08.2010/24.11.2010 tarihlerinde alındı.

- M.S.B. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Şube Müdürü 5333050... numara-sından dinlendi.

- M.S.B. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanı Umur Çağlayan 5377942... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 10.05.2010/10.08.2010 tarihlerinde alındı.

- M.S.B Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanı Salih Salihoğlu 5327789... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 16.06.2010 tarihinde alındı.

- M.S.B Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzamnı Abdulkadir Basa 05325138... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 10.05.2010/10.08.2010 tarihleri arasında alındı.

- TUSAŞ Türk Uçak SAN.A.Ş Hava Sistemleri Satış Müdürü Vasıf Ertuğrul Can, 5305681... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 16.09.2010 tarihinde alındı.

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Yarbay Ortadoğu Savunma TEKN-AR-GE ve Yazılım TİC.LTD.ŞTİ İbrahim Salcın 52326118... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 22.02.2010 tarihinde alındı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili (Emekli Tümgeneral) Fikri Gönültaş 5386779... numarasından dinlendi. Dinleme kararı 16.06.201/17.03.2010 tarihlerinde alındı.

- M.S.B Savunma Sanayii Müşteşarlığı Müdürü Asuman Vangölü 0532737 7... numarayla organize suç örgütü gerekçesi ile dinlendi.

- Aselsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Emekli Tümgeneral) Mehmet İhsan Ongun 05336866... numarayla organize suç şüphesiyle dinlendi.

- KKK Emekli Tümgeneral Melih Tunca 05327260... numarayla organize suç iddiasıyla dinlendi.

- KKK Emekli Tümgeneral Melih Tunca 05357249... numarayla organize suç şüphesiyle dinlendi.

- KKK Emekli Tümgeneral Melih Tunca 05554658... numarayla organize suç gerekçesiyle dinlendi.

- Emekli Emniyet Müdürü Mehmet Yasak 05322759... numarayla organize gerekçe ile dinlendi.

- Manken Tuğçe Kazaz 05305497... numarayla organize gerekçe ile dinlendi.

- Tapu Kadastro Trabzon Bölge Müdürü Adnan Cevher 3586450...8980 İMEI numarayla organize gerekçe ile dinlendi. Dinleme kararı 09.06.2009 tarihinde alındı.

- Tapu Kadastro Trabzon Bölge Müdürü Adnan Cevher 3562870...2964 İMEI numarayla organize gerekçe ile dinlendi.Dinleme kararı 09.03.2009 tarihinde alındı.

- TMFS eski Başkanı- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Ertürk, Savaş Ertürk sahte ismiyle 3534710... 4957 İMEI numarayla uyuşturucu suçlamasıyla dinlendi.

- Ankara Adliyesi Hakimi Hasan Tekbaş, Kazım Tek sahte isimle 3593080...8861 İMEI numarayla organize gerekçe ile dinlendi. Dinlenme kararı 19.08.2008 tarihinde alındı.

- İşadamı Kazım Türker, Kazım Türkoğlu sahte ismiyle 3586660...7451 IMEİ numarayla silah kaçakçılığı gerekçesiyle dinlendi. Dinleme kararı 28.03.2008 tarihinde alındı.

- Serdar Özgüldür, Anayasa Mahkemesi Üyesi Gökhan Özüldür 3582570...5136 İMEI numarayla dinlendi.

- 4. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Nemutlu 05062418... numarayla organize suç gerekçesiyle dinlendi. Dinleme kararı 23.10.2008-02.02.2009 tarihlerimde alındı.

- 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ersin Aydoğan, Murat Nemutlu sahte isimle 3569600...7219 İMEI numarayla organize suç gerekçesiyle dinlendi. Dinleme kararı 28.03.2008- 24.09.2008-13.01.2009 tarihlerinde alındı.

- 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Aral, Seyfettin Polat sahte ismiyle 3520420...0701 İMEI numarayla organize gerekçe ile dinlendi. Dinlenme kararı 18.09.2008-13.01.2009 tarihlerinde alındı.

- TÜBİTAK çalışanı Ahmet Ceyhan Gören 3586170...9934 İMEI numarayla organize gerekçe ile dinlendi. Dinlenme kararı 28.11.2008 tarihinde alındı.

- Bayındırlık B. MÜS. YRD. Emrullah Kardeş 3541760...90250 İMEI numarayla organize suç gerekçesiyle dinlendi. Dinleme kararı 09.02.2009 tarihinde alındı.

- Bayındırlık B. MÜS. YRD. Emrullah Kardeş, Orhan Çelebi sahte ismiyle 3595620...1490 İMEI numarasıyla organize suç gerekçesiyle dinlendi. Dinlenme kararı 29.10. 2008 tarihinde alındı.

- Trabzonspor Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İbrahim Sarıoğlu sahte ismiyle 3518130...9199 İMEI numarasıyla organize suç gerekçesiyle dinlendi. Dinlenme kararı 16.08.2007 tarihinde alındı.

- Başbakanlık Koruma Polis Müdürü Harun Keçeci 3518920...26670 İMEI numarayla organize suç gerekçesiyle dinlendi. Dinlenme kararı 09.02.2009 tarihinde alındı.

- Trabzon Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Mühendisi Sevda Çelebi 3569200...60980 İMEI numarayla organize suç gerekçesiyle dinlendi. Dinlenme kararı 09.02.2009 tarihinde alındı.

- Hasan Göktaş, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Kemal Göktaş'ın yeğeni Ekrem Köktaş 1174300...716 İMEI numarayla organize suç gerekçesiyle dinlendi. Dinlenme kararı 16.01.2009 tarihinde alındı.

- MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf Günay'ın eşi Nesrin Günay 05055611... numarayla organize suç gerekçesiyle dinlendi.

- 2. Sınıf Emniyet Müdürü Antalya Emniyet Müdürü Yardımcısı Hüsnü Rasim Ergelen, Ferhan Kuyucak sahte isimle 3599600...1845 numarayla organize suç gerekçesiyle dinlendi. Dinlenme kararı 06.03.2009 tarihinde alındı.