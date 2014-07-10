'Paralel yapının savcıları belli oldu' haberine yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün basında yer olan “Paralel yapı soruşturmasında savcılar belli oldu” şeklindeki haberle ilgili bir basın açıklaması yaptı.



Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “10.07.2014 tarihli bazı yazılı ve görsel medyada; yapılan bir soruşturma kapsamında, 6 savcılı özel ekip kurulduğu, savcıların birbirinden ayrı ancak ileride birleştirilecek dosyalar üzerinde emniyetle birlikte çalıştıkları” şeklinde haberler yer almıştır. Söz konusu haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.”