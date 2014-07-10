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'Paralel yapının savcıları belli oldu' haberine yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'paralel yapı soruşturmasının savcıları belli oldu' haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

10 Temmuz 2014 20:16

Arzu Yıldız

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün basında yer olan “Paralel yapı soruşturmasında savcılar belli oldu” şeklindeki haberle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “10.07.2014 tarihli bazı yazılı ve görsel medyada; yapılan bir soruşturma kapsamında, 6 savcılı özel ekip kurulduğu, savcıların birbirinden ayrı ancak ileride birleştirilecek dosyalar üzerinde emniyetle birlikte çalıştıkları” şeklinde haberler yer almıştır. Söz konusu haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.”

 

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