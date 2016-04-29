Şifa Üniversitesi Rektörü Ateş tahliye edildi

İzmir'de ‘paralel yapı’ya yönelik soruşturma kapsamında, 10 Mart’ta tutuklanan Şifa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Ateş tahliye edildi. Ateş'in tahliyesini Şifa Üniversitesi Twitter hesabından duyurdu.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato tarafından "bazı kamu arazilerinin örgüte değerinin altında satılarak haksız kazanç elde etmesinin sağlandığı" iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 kişiden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, Şifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ateş, SGK İzmir İl Müdürü Engin Bilgili, SGK'da görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni Necdet Özkan ve eski SGK İnşaat Emlak Daire Başkanı Abdullah Kavaklı tutuklanmıştı.