'Paralel yapı soruşturmasında savcılar belli oldu'

Fethullah Gülen cemaatine yönelik başlatılan "paralel yapı" soruşturması kapsamında savcılık çevresinde 6 savcılı özel ekip kurulduğu ve emniyette de soruşturmayı derinleştirmek için özel ekip kurulduğu öne sürüldü.

Radikal'de yer alan haber şöyle:

Fethullah Gülen ve cemaatine yönelik soruşturmaları yürüten savcılık ekibi belli oldu. Harun Kodalak, Veli Dalgalı, Serdar Coşkun, Durak Çetin, Alper Türközemen ve Okan Özsoy isimli savcıların birbirinden ayrı ancak ileride birleştirilecek dosyalar üzerinde çalıştıkları öğrenildi.

Savcılarla birlikte Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü’nün çalıştığı öğrenilirken, kaset arşivi ve Gülen cemaatinin üst düzey isimlerine yönelik operasyon için Emniyet’ten de önemli isimler görevlendirildi: İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Nihat Özen, İzzet Güner, Cihangir Ulusoy, Edip Vural, Yılmaz Tümüklü, Anıl Acar, Resul Kabataş, Kerim Altıay, Necdet Köksal ve Mustafa Güller; KOM Dairesi'nde Sırrı Çelik, Haşim Akçadağ, Nesip Söylemez, Erkan Şanlı, Selami Akkaya, Fazıl Gültekin, Yalçın Genç, Mesut Turan, Özgür Atakılıç, Murat Çelik, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde Mehmet Sağlam, Hüseyin Dilek, Hüseyin Ağır isimli polisler soruşturmayı yürütüyor. Bu emniyet ekibine Cemaat soruşturması dışında hiçbir görev verilmiyor.