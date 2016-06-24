Paralel yapı soruşturmalarında ilk cinayet suçlaması

İktidara yakın medyada, Kırklareli’nde 2011 yılında kaybolan ve cesedi 700 kilometre uzakta Düzce - Akçakoca’dan çıkan gazeteci Haydar Meriç’in cinayetiyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Meriç’in Fethullah Gülen’in Kırklareli’nde görev yaptığı dönemde eşcinsel ilişki yaşadığı iddiasına dair kitap yazacağının anlaşılması üzerine sol örgüt üyesi olduğu öne sürülerek dinlendiği ve Gülen cemaatinden polislerin oluşturduğu özel bir ekip tarafından domuz bağı yapılarak denize atıldığı öne sürüldü. Dün İstanbul merkezli yapılan operasyonda gözaltına alınan 41 kişi hakkında Haydar Meriç’in öldürülmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı, karar çıkan isimlerden birinin ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönem ofisine böcek konulmasıyla ilgili davadan yargılanan Komiser Yardımcısı Enes Çiğci olduğu öğrenildi.

Yeni Şafak, Sabah ve Karar gazetesinin manşetine taşıdığı iddialar şöyle:

Gazeteci Haydar Meriç'in ölümünde de FETÖ'nün parmağı çıktı. Cinayeti organize ettikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 30 istihbarat polisi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Haydar Meriç olayını tozlu raflardan indirdi. 31 Mayıs 2011'de Kırklareli'nde kaçırıldıktan sonra 18 Haziran 2011'de Düzce Akçakoca açıklarında cesedi bulunan gazeteci Haydar Meriç cinayetinin faillerinin tespiti ile Kırklareli'nde üst düzey bürokrat, siyasetçi ve STK temsilcilerinin ''düzmece'' raporlarla usulsüz dinlenildiği iddiası mercek altına alındı.

FETÖ’nün özel timi gitti

Gazeteci Haydar Meriç'in, Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının anlaşılması üzerine operasyonda adı geçen şüphelilerin düzmece bir raporla sol terör örgütü mensubu olarak bu gazeteciyi dinlemeye aldıkları belirlendi. İstihbarat Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli özel ekiplerin Meriç kaçırılmadan önce Kırklareli'ne gittikleri ve kitabı ele geçirmek için yasa dışı yöntem ve metotlarla çalışma yürüttükleri iddia edildi. FETÖ'nün özel timi tarafından oinlenildiği süreçte Meriç'in kaçırılarak öldürüldüğü, olayla ilgili delillerin ise kasıtlı olarak karartıldığı iddia edidi.

Müdürlere gözaltı

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerle ilgili “terör örgütü kurmak, örgüt üyesi olmak, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmanın dinlenilmesi ve kayda alınması, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, iftira ve tehdit” suçlarından işlem yapılacağı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla, delillerin karartıldığı iddiasına ilişkin İstanbul merkezli 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. Haklarında savcılıkça yakalama kararı çıkarılan 41 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin başka bir FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklu, üçünün ise firari olduğu öğrenildi. Gözaltı listesinde usulsüz dinleme davasında da tutuksuz yargılanan dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürlerinden Serdar Güldalı'nın bulunduğu öğrenildi. Aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu gözaltındaki 30 polisin şubedeki işlemleri sürerken, diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Kitapta şok iddialar

Şüphelilerin Haydar Meriç'in FETÖ lideri Fetullah Gülen'in eşcinsel olduğuyla ilgili iddialara yönelik kitap hazırlığı içerisinde olduğu bilgisini aldıktan sonra teknik ve fiziki takibe aldıkları, kitabını çıkarmasını engellemek için çeşitli girişimlerde bulundukları iddia edildi. Şüphelilerin, eski CHP Lideri Deniz Baykal ve MHP'lilere yönelik kaset kumpası kuran ekip de yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin, 2011 ve öncesinde Kırklareli'nde üst düzey bürokrat, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerini sahte raporla, terör örgütü mensubu olma iddialarıyla dinlemeye aldıkları, usulsüz gerekçelerle adliyeyi yanıltarak süre uzatma talebinde bulundukları, vatandaşların iş ve özel görüşmelerini izinsiz kaydettikleri ileri sürüldü.

Firari şüphelilerden birinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisine “böcek” denilen dinleme cihazı konulmasına ilişkin davada yargılanan eski İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Enes Çiğci olduğu öğrenildi.

Meslekten atılmışlar

Operasyon kapsamında Edirne'de polislikten ihraç edilen 1 kişiyle Kırklareli Emniyet Müdür Yardımcısı A.K. ve daha önceden düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak görevden ihraç edilen eski istihbarat şube müdürü İ.Ş.'nin de aralarında olduğu toplam 12 kişi de Kırklareli'nde gözaltına alındı. Edirne ve Kırklareli'de gözaltına alınan zanlılar İstanbul'a götürüldü.