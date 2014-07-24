'Paralel yapı' operasyonunda aranan iki polis daha teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, emniyette "paralel yapı" iddialarına ilişkin yürütülen "casusluk" ve "yasa dışı dinleme" soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı ve yakalama kararı olmasına rağmen bulunamayan emniyet müdürü Halil K. ile emniyet amiri İsmail A, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine geldi.

115 kişiden, 113'ü gözaltına alındı

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı ve yakalama kararı bulunan 115 emniyet görevlisinden 106'sı 2 gün önce gözaltına alınmış, 9'u ise bulunamamıştı. Bugün öğle saatlerinde ilk olarak 5, sonra da 2 emniyet görevlisi emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Böylece 115 kişiden 113'ü gözaltına alınmış oldu.

Haklarında gözaltı ve yakalama kararı olmasına rağmen bulunamayan emniyet müdürü Mehmet Y. ve başkomiser Fatih T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan dosyanın dışında "bilgi sızdırdıkları" iddiasıyla emniyet müdürlüğünün güvenliğinden sorumlu 2 emniyet personeli de gözaltına alındı. Dolayısıyla operasyonda toplam sayı 117'ye, gözaltına alınan sayısı ise 115'e yükselmiş oldu.

Öte yandan, gözaltına alınan bir emniyet görevlisinin adının hem Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde hem de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan dosyada geçtiği öğrenildi.