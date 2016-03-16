‘Paralel yapı’ operasyonunda 10 kişi tutuklandı!

Isparta merkezli İstanbul, Antalya, Trabzon, Uşak ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen, eski SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Sezer ve eski SDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Adıgüzel ile Ali Murat Ceyhan, Süleyman Solmaz, Cabir Doğan, Murat Hüseyin Yarıktaş, Mehmet Deniz Çalışkan, Şükrü Demirağ, Mahmut Yener, Mehmet Yılmaztürk tutuklandı.

Isparta Adliyesine sevk edilen Aslıhan Hatır ile eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Kayacan, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan M.E, M.U, A.Ö, K.A, S.K, ve Ü.G ise adlı kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı.

Aralarında eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile eski rektör yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Seydi ve Prof. Dr. Hüseyin Akyıldız ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.