4 ilde 'paralel yapı' operasyonu; eski rektör de dahil 50 gözaltı

Isparta merkezli 4 ilde düzenlenen 'paralel yapı' operasyonunda, eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında SDÜ Rektörü İbicioğlu ile bazı öğretim görevlileri ve iş adamlarının da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.