'Paralel yapı' iddiası MGK iç ve dış tehdit listesinde

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) değişmez gündem maddesi olan terörle mücadelenin ‘iç ve dış güvenlik tehdidi’ bölümüne 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından Gülen cemaatine atfen söylenen "Paralel yapı" da yerleştirildi.

12’nci Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan, konuşmalarında ‘Paralel yapı’yla görevi boyunca kararlılıkla mücadele edeceğini duyurmuştu. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, istihbarat birimlerinin ‘Paralel yapı’nın ne boyutta ele alınabileceğine dair hazırladıkları raporlar da önceki MGK’larda ayrıntılı olarak görüşülmüştü. Geçen çarşamba günü yapılan son MGK’da ise bu tehdidin ‘terörle mücadele’ kapsamına alınması kararlaştırıldı. Erdoğan’ın son Ak Partiil başkanları toplantısındaki “MGK’da bununla (Paralel yapıyı kast ederek) ilgili kararımızı aldık. Resmi kayıtlarımıza girdi” ifadesiyle de bu karara vurgu yaptığı öğrenildi.

Henüz 'kırmızı kitap'ta yok

MGK, bu karardan sonra ‘Paralel yapıyı’ darbeci ve çeteci terör örgütlerinin engellenmesi altında mercek altına alacak. Ancak ‘Paralel yapı’ şu aşamada ‘Kırmızı Kitap’ olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne (MGSB) girmeyecek. MGSB son olarak Ekim 2010’da yenilenmişti. Yeni tehdit algılamalarıyla 2015’te yenilenmesi beklenen MGSB’ye ‘Paralel yapı’nın girip girmeyeceğine son değerlendirmelerin ardından önümüzdeki yıl karar verilmesi öngörülüyor. Mevcut MGSB’nin terörle mücadele bölümünde, din istismarı yapan aşırı dinci örgütler, aşırı sol örgütler ve PKK tehdit unsurları arasında ilk sıralarda yer alıyor.