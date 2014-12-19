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Paralel tarih: Doğum günleri 12 Eylül, 27 Nisan, 10 Kasım, 1 Nisan

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bazı siyasilerin doğum günlerini yazdı...

19 Aralık 2014 13:00

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bazı siyasilerin doğum günleri karşılaştırdığı yazısında, “Bir tarih var bu ülkede… Bir de ‘paralel tarih’ gari” dedi.

Yılmaz Özdil’in Sözcü’de “Paralel” başlığıyla yayımlanan (19 Aralık 2014) yazısı şöyle:

 

Paralel

 

Tayyip Erdoğan’ın çırağı Ahmet Davutoğlu, “17 Aralık tarihi bizim için sadece Şeb-i Arus’tur” dedi.

*

Acaba öyle mi?

*

Erbakan’la çırağı Abdullah Gül, aynı gün doğmuştu, ikisi de 29 Ekim’liydi.

Tayyip Erdoğan’la çırağı Ahmet Davutoğlu da, aynı gün doğdu, ikisi de 26 Şubat’lı.

*

Bunların doğumu da cumhuriyet’e denk geliyor ama, bizimkine değil…

Fransa’daki “ikinci cumhuriyet”e!

*

Bilal, 23 Nisan doğumlu.

Egemen Bağış, 23 Nisan doğumlu.

*

Adı üstünde…

Egemen’lik kayıtsız şartsız Bilal’indir.

*

Muammer Güler 21 Mart doğumlu.

Nevruz.

Erdoğan Bayraktar 10 Ekim doğumlu.

Kerbela.

*

Zafer Çağlayan, 10 Kasım doğumlu.

“Saat” dokuzu beş geçe…

*

Rıza Sarraf’ın doğum tarihi ne?

12 Eylül, darbe.

Fethullah Gülen’in doğum tarihi?

27 Nisan, e-muhtıra.

*

Peki, Rıza Sarraf’la bakanların çocukları hangi gün tahliye edildi?

28 Şubat, post modern hukuk.

*

Süleyman Arslan’ın Halkbank genel müdürlüğüne atandığı gün, 15 Temmuz… Efsane “ayakkabı” tasarımcısı Versace’nin öldüğü gün!

*

Tarihlerin hepsi gerçek ama…

Şaka zannediyorsunuz di mi?

*

Buyrun şaka gibi bir gerçek daha.

17/25’in adalet bakanı Bekir Bozdağ’ın doğum günü, 1 Nisan!

*

E, tesadüfün bu kadarı fazla diyorsanız, eksik kalmasın bari.

17 Aralık…

Kılıçdaroğlu’nun doğumgünü iyi mi.

*

Bir tarih var bu ülkede…

Bir de “paralel tarih” gari.

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