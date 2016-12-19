'Paralel tahliye' anlaşması tehlikede

Suriye hükümetinin kontrolünde bulunan ancak muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Kefraya köylerine tahliye için giden 6 otobüs saldırıya uğradı.

Şoförleri araçlardan indirilerek yakılan otobüsler, "paralel tahliye anlaşması" çerçevesinde çoğunluğu Şii olan iki köydeki hasta ve yaralıları almaya gidiyordu.

Suriye ordusu, Halep'in doğusundan tahliyelerin başlaması için, Fua ve Kefraya'daki 1200 kişinin tahliyesini şart koşuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilileri ise otobüslerin El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi üyelerini saldırısına uğradığını bildirdi.

Aynı yetkililere göre, bir kısım otobüs, Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki köylere girmeyi başardı.

Tahliye otobüslerine yapılan saldırıya ilişkin bölgede etkin konumda olan cihatçı gruplardan bir açıklama gelmezken, Özgür Suriye Ordusu, saldırıyı kınayarak, "düşüncesizce yapılan saldırı Halep'in doğusundaki 50 bin kişinin hayatını tehlikeye attı" açıklamasını yaptı.

BMGK'da Halep oylaması

Tahliyelerin denetimi için Halep'e uluslararası gözlemci gönderilmesini öneren ve Fransa tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan karar tasarısı içinse Rusya'dan "veto" sinyali geldi.

AFP haber ajansında yer alan habere göre, Rusya, tahliyelerin denetimi konusunda kendi hazırladığı bir karar tasarısını Güvenlik Konseyi'ne sunacak.

Fransa'nın hazırladığı tasarıda, Halep'e gönderilecek gözlemcilerin tahliyelerin denetimi dışında sivillerin korunması konusunda da rapor hazırlaması öngörülüyordu.

Rusya'nın hazırladığı karşı tasarıda ise "gözlemci denetimi" ibaresinin yer almadığı bulunmadığı bildiriliyor.

Moskova, Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana altı BM karar tasarısını veto etti.