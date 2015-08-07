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Dünya

'Paralel örgütün Tacikistan'daki okulları kapatıldı'

Fethullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen okullar, isimleri değiştirilerek devletleştirildi

07 Ağustos 2015 00:07

Tacikistan, Şelale Eğitim Kurumları'na ait Tacik-Türk liselerinin adlarını, "Üstün Yetenekli Çocuklar Lisesi" olarak değiştirilerek, devletin eğitim kurumu statüsünü aldı. Fethullah Gülen cemaatine ait olduğu iddia edilen okulların kapatılması, Yeni Şafak ve Star gazeteleri tarafından "paralel yapıya darbe" olarak nitelendirildi.

Star gazetesinde yer alan habere göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman tarafından imzalanan karara esasen, ülkede faaliyet gösteren Şelale Eğitim Kurumları'na ait 7 Tacik-Türk Lisesinin adı, "Üstün Yetenekli Çocuklar Lisesi" olarak değiştirildi ve bu okullar, devletin eğitim kurumu statüsünü aldı.

İmzalanan kararla ayrıca, hükümet tarafından Tacikistan Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklara konuyla ilgili gerekli belgelerin hazırlanması talimatı da verildi.

Tacikistan Eğitim Bakanlığının, okulların devlet denetimine verilmesi sürecini yönetecek kurum olduğu vurgulanan kararın son maddesinde, liselerin faaliyetine izin veren 19 Ağustos 1994 tarihli Tacikistan Bakanlar Kurulu kararının geçersiz olduğu belirtildi. Tacikistan Eğitim Bakanlığı, yılbaşından itibaren Şelale Eğitim Kurumları'na bağlı faaliyet gösteren liselerin anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu.

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