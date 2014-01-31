17 Aralık yolsuzluk operasyonu polislerine 'örgüt suçlamasıyla' ilk soruşturma!

17 Aralık’ta patlak veren yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde daha sonra İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılan tayin ve değişikliklerden sonra şimdi de hem 17 Aralık hem de 25 Aralık operasyonlarıyla ilgili ilk soruşturmaları yürüten, dinleme ve teknik takip yapan polisler hakkında ‘örgüt’ soruşturması açıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına sonradan dahil edilen TMK 10’la yetkili Cumhuriyet Savcısı İsmail Uçar’ın 17 bin sayfalık telefon dinleme kayıtlarını da incelettiği, teknik takip ve dinlemelerde görev alan personel hakkındaki delil karartma ve delil uydurma iddialarını da araştırdığı belirtildi. Ancak, TMK 10’la yetkili Başsavcıvekili “Şu an öyle bir şey yok” dedi.



‘Paralel devlet iddiaları gündeme gelmişti’



Bazı siyasilerin ve iş adamlarının da isimlerinin geçtiği yolsuzluk soruşturmalarının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Paralel devlet” iddiaları gündeme getirilmişti. Kamuoyunda ikinci yolsuzluk soruşturması olarak bilinen 25 Aralık operasyonun yapılması talimatını veren savcı Muammer Akkaş’ın soruşturmadan alınmasının ardından bu soruşturmada görevlendirilen TMK 10’la yetkili Cumhuriyet Savcısı İsmail Uçar’ın yolsuzluk soruşturmalarında görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Büyük bir çoğunluğu 17 Aralık operasyonundan sonra görevden alınıp başka yere atanan polislerle ilgili araştırmanın sürdüğü kaydedildi.

Operasyon sonrasında fiziki ve teknik takip bilgilerinin yer aldığı Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şubelerine ait bilgisayarların özel bir yazılımla formatlandığının saptandığı, bazı dosyaların tamamen silindiği, bilgisayarlarının log kayıtları incelenerek hangi bilgisayara kim tarafından girildiğinin tespit edildiği iddia edildi.

Savcılığın, Soruşturma kapsamında 17 Aralık sonrası Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı ile arama el koyma gözaltı ve teknik takiplerde görevli emniyet görevlilerinin ifadesinin alınacağı bildirildi.