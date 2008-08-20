Paralel barda altın Li'nin

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte alet finalleri tamamlandı. Ulusal Spor Merkezi Salonu'nda düzenlenen finallerin 3. ve son gününde, erkeklerde paralel barda altın madalyayı, Çinli Li Xiaopeng kazandı.



Sydney-2000'in altın madalyalı ismi olan Dünya Şampiyonu Li Xiaopeng, topladığı 16,450 puanla altın madalyaya uzandı. Güney Koreli Yoo Won-Chul'un 16,250 puanla gümüş madalya aldığı müsabakalarda, Özbek Anton Fokin 16,200 puanla bronz madalya elde etti.



BAYANLAR DENGE



Bayanlar dengede, yer hareketlerinde Dünya Şampiyonu ABD'li Shawn Johnson, 16,225 puana ulaşarak, altın madalyayı boynuna takmayı başardı.



Johnson'ın, bu dalda Dünya Şampiyonu vatandaşı Nastia Liukin de 16,025 puanla gümüş madalya kazandı. Liukin, bu oyunlarda asimetrik paralelde de gümüş madalya kazanmış, yer hareketlerinde ise bronz madalya almıştı. Bronz madalyayı ise Çinli Cheng Fei de 15,950 puanla bronz madalyaya ulaştı.



ERKEKLER BARFİKS



Erkekler barfikste ise Çinli Zou Kai, elde ettiği 16,200 puanla altın madalyaya ulaşırken, ABD'li rakibi Jonathan Horton, 16,175 puanla gümüş madalyayla yetindi, bronz madalya ise Dünya Şampiyonu Alman Fabian Hambuechen'e gitti. Zou, bu başarısıyla artistik cimnastikte erkeklerde 7. altın madalyayı ülkesine kazandırmış oldu. Oyunlarda böylece artistik cimnastik dalındaki mücadele tamamlandı.

