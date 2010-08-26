-PARALARLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI BULUNDU AMA... İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - İstanbul'da bir mimarı 54 bin avro dolandırdığı iddiasıyla yakalanan ve cep telefonunda paralarla çekilmiş fotoğrafı bulunan Somali uyruklu şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, iç mimar S.T. ile bir kafede tanışan ve kendisini Fransız iş adamı olarak tanıtan Somali uyruklu Oumar T. (39), yatırım için İstanbul'da bir ev almak istediğini söyledi. Oumar T, S.T'yi 54 bin avro vererek eve ortak olması için ikna etti. S.T. ile ev bakmaya giden Oumar T, S.T'nin yanında getirdiği paranın içinde bulunduğu poşeti, kesilmiş kağıt dolu poşetle değiştirdikten sonra kayıplara karıştı. S.T'nin şikayetçi olması üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de kaçak olarak yaşadığı belirlenen şüpheliye ulaşamadı. Önceki gün Beyoğlu'nda Oumar T'ye rastlayan S.T'nin çevredeki polislerden yardım istemesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. Oumar T'nin emniyette, hakkındaki iddiayı reddettiği, ancak cep telefonunda yapılan incelemede bir otel odasında yatak üzerine yayılmış binlerce avro para ile çekilmiş fotoğrafları olduğu bildirildi. Oumar T'nin, S.T'nin dolandırıldığını söylediği tarihten sonra lüks yerlerde gezerek alışveriş yaptığının çekilen fotoğraflarından anlaşıldığı öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.