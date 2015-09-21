Paralarını birleştirip tekne satın alan 135 göçmen Yunanistan'a ulaştı!

Marmaris'ten 14 metrelik bir tur teknesi satın alan 135 Suriyeli, Rodos Adası’na ulaştı. Göçmenler, turistlerin şaşkın bakışları arasında plaja çıktı.

Suriyeli göçmenlerin Ege Denizi’ni geçerek Yunanistan’a ulaşma çabası yaşanan facialara rağmen hız kesmiyor. Marmaris’ten Rodos’a ulaşmaya çalışan göçmenler ise farklı bir yol izledi. Birleşerek satın aldıkları 14 metrelik ’Denizkızı’ isimli tekneyle bu sabah saatlerinde denize açılan 135 Suriyeli öğlen Rodos’un dünyaca ünlü Afondou Plajı’nda çıktı. Turistlerinde şaşkın bakışları arasında tekneden inen göçmenleri, Rodos polisi karşıladı.

Göçmenlerin aralarında topladıkları para ile Marmaris’teki iki organizatörden tekneyi yaklaşık 180 bin TL’ye satın aldıkları belirtildi. Söz konusu organizatörlerin, uluslararası sulara kadar tekneyi kullandıktan sonra zodyak botla geri döndükleri bildirildi. Kaptan belgesi olmayan 34 yaşındaki bir Suriyelinin kullandığı tekneyi motorunu durdurmadan plaja sürdüğü ifade edildi.