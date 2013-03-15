Paralarını alamayınca idmana çıkmadılar

Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu futbolcuları, Cumartesi günü oynanacak İstabul Büyükşehir Belediyesi maçının idmanına, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle çıkmadı.



Kırmızı lacivertli takımda futbolcular, aylık ve maç başı ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle Macit Özcan Spor Kompleksi'ndeki saat 11.00'de yapılması gereken antrenmana katılmadı.

Bunun üzerine tesislere gelerek futbolcularla görüşen Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, parasal bir sorunun bulunmadığını, takımın saat 15.00'e alınan idmana çıkacağını söyleyerek, tesislerden ayrıldı.

Söylenenin aksine 15.00'teki antrenmana da çıkmayan futbolcular, kendilerini Adana'ya götürmek için gelen otobüse binmeyip, özel araçlarıyla tesislerden ayrıldı.

Mersin İdman Yurdu futbolcularının, Cumartesi günü oynayacakları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı için bugün 19.15'te tarifeli uçakla Adana'dan İstanbul'a gitmesi bekleniyordu.



'Bir problem yok'



Kulüp As Başkanı Ayhan Erdem, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımla ilgili bir problemin bulunmadığını, takımın Cumartesi günün oynanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçı için İstanbul'a gideceğini söyledi.

Takımın idmana çıkmamasını da değerlendiren Erdem, ''Hocayla niye idmana çıkılmadığı konusunu görüştük. Teknik analiz yapıldığını söyledi. İdmana gerek duymadı. Şu anda bir problem yok. Geçen hafta futbolculara bir ödeme vardı. Bu ödemenin bir kısmı dün, bir kısmı da bugün yapıldı. Her şey planlandığı gibi gidiyor'' dedi.

Anadolu kulüplerinde zaman zaman ekonomik sıkıntıların yaşanabildiğini ifade eden Erdem, ''Şu anda futbolcuların alacağı 4,5 milyon lira. Onun da yüzde 50'sinin üzerinde bir kısmı ödenmiş oluyor. Diğer takımlara göre iyiyiz. Geçen yıl böyle bir şey olmuştu. Trabzon'a gidip yenmiş gelmiştik. İnşallah bu hafta da böyle bir şey olur'' diye konuştu.