Paralarını alamayan muhbirler Meclis'e dilekçe yazdı

Yaptıkları ihbarlarla suçla mücadeleye yardımcı olan muhbirler, ikramiye paralarını alamayınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) dilekçe yazdı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güneysu'nun haberine göre, muhbirlerin, Meclis’e yaptıkları başvurularında isimlerini açık açık yazmaları dikkat çekerken, muhbir K.E., milyonlarca liralık vergi kaçakçılığı, binlerce usulsüz fatura işlemi; muhbir M.N. ise kaçak içki ve sigara ihbarlarında bulunduğunu belirterek, “bu ihbarlara karşın ikramiyelerini alamadıkları” şikayetinde bulundu. Denizli’den TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan muhbir K.E., “2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’na; milyonlarca liralık vergi kaçakçılığı, binlerce usulsüz fatura işlemleri ve FETÖ terör örgütüne mali kaynak sağlamak hakkında ihbarda bulunmasına rağmen Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, idari işlemlerin sürdüğü gerekçesi ile uzun süreden beri ihbar ikramiyesinin ödenmediğini” belirtti.

‘İvedilikle yapılacak’

K.E.’nin dilekçesini işleme alan komisyon, konuyu Maliye Bakanlığı’na sordu. Bakanlık, K.E.’nin ikramiyesinin kendisine ödenmesine yönelik dilekçesine, “K.E.’ye .... Hiz. San. ve Tic. Ltd.Şti. hakkındaki ihbarına ilişkin 1905 sayılı yasa hükümleri uyarınca kafi tahakkuk eden vergi miktarı üzerinden ödenmek üzere gönderilen 45 bin 509,00 -TL ihbar ikramiyesi ödeneği veraset ve intikal vergisi kesintisi yapıldıktan sonra 37 bin 884,12 - TL olarak ödendi. Kafi tahakkuk eden vergi ve cezanın tahsilatının tamamlanması halinde kalan ihbar ikramiye ödemesi Başkanlıkça ivedilikle yapılacaktır” yanıtını verdi.

'Muhbirliği doğrulanmadı'

İstanbul’dan komisyona yazan M.N. ise kaçak içki ve sigara ihbarı neticesi kaçak malların yakalanmasını sağlamasına rağmen ihbar ikramiyesinin kendisine ödenmediğini belirtti. Komisyon, M.N.’nin dilekçesini ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan Meclis’e gönderilen yazıda “M.N.’nin dilekçesi bakanlıkça incelendi. Kayıtlarda yapılan araştırmada, M.N. isimli şahsın ... İş Hanı ile ilgili bakanlığa herhangi bir ihbarı bulunmamaktadır. 27 Aralık 2016 tarihinde ‘ALO 136’ Gümrük Muhafaza İhbar Hattı aracılığıyla İstanbul’un farklı adreslerinde sigara kaçakçılığından ihbarının bulunduğu, ayrıca M.N. isimli şahsın dilekçesinde belirtmiş olduğu İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbahat Müdürlüğü Muhbiri olduğu konusu ilgili müdürlük nezdinde doğrulanmamıştır” denildi.

Bu arada muhbirler isimlerini Meclis’e gönderdikleri dilekçelerde açık yazdı. Bu nedenle muhbirler ifşa oldular