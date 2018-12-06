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Paralarını alamayan inşaat işçileri çatı ve vincin tepesine çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle 18 katlı binanın çatısı ile yüksekliği 50 metre olan vincin tepesine çıkarak, intihara kalkıştı

06 Aralık 2018 18:22

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle 18 katlı binanın çatısı ile yüksekliği 50 metre olan vincin tepesine çıkarak, intihara kalkıştı. Polis, eylemlerini sürdüren işçileri ikna etmeye çalışıyor.
​Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi\'nde meydana geldi. İki firmanın ortak yürüttüğü toplu konut projesinde çalışan işçilerden bazıları, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle, 18 katlı bir binanın çatısına ve 50 metre yükseklikteki vincin tepesine çıktı. İntihar edeceklerini söyleyen işçileri gören mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, binaya girerek, işçileri ikna etmek için çalışma başlattı.
Soğuk ve yağmurlu bir hava hakim olan kentte, işçilerin eylemi sürüyor.

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