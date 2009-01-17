T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Paraları savuran' ATM'ye hücum

Manchester'da bozulan ve istenilenin iki katı para veren para çekme makinesinin önünde uzun kuyruk oluştu

17 Ocak 2009 02:00

İngiltere'nin Manchester kentinde bir benzin istasyonunda bulunan otomatik para çekme makinesinin (ATM) arızalanarak, istenilenin iki katı para vermesi üzerine makinenin önünde uzun kuyruk oluştu.

Makinenin arızalı olduğu ise ancak 6 saat sonra yetkililerce fark edildi. Nationwide bankası yetkilileri ATM'yi devre dışı bıraktı.

Banka yetkilileri, 6 saat boyunca kimsenin bu "arızayı" bildirmemiş olmasının hayalkırıklığı yarattığını belirtti. Yetkililer ayrıca, bazı müşterilerin mümkün olduğunca fazla bu "arızadan" yararlanabilmek için ellerindeki tüm kartlarla işlem yapmaya çalıştıklarının görüldüğünü bildirdi.

Bankanın sözcüsü, 6 saat içinde makineden fazla para çeken müşterilerle durumun görüşüleceğini kaydetti.

Bu arada, müşterileri sevindiren bu arızaya, makineye paraların yanlış yönde yerleştirilmesinin yol açmış olabileceği ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24