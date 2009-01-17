'Paraları savuran' ATM'ye hücum

İngiltere'nin Manchester kentinde bir benzin istasyonunda bulunan otomatik para çekme makinesinin (ATM) arızalanarak, istenilenin iki katı para vermesi üzerine makinenin önünde uzun kuyruk oluştu.



Makinenin arızalı olduğu ise ancak 6 saat sonra yetkililerce fark edildi. Nationwide bankası yetkilileri ATM'yi devre dışı bıraktı.



Banka yetkilileri, 6 saat boyunca kimsenin bu "arızayı" bildirmemiş olmasının hayalkırıklığı yarattığını belirtti. Yetkililer ayrıca, bazı müşterilerin mümkün olduğunca fazla bu "arızadan" yararlanabilmek için ellerindeki tüm kartlarla işlem yapmaya çalıştıklarının görüldüğünü bildirdi.



Bankanın sözcüsü, 6 saat içinde makineden fazla para çeken müşterilerle durumun görüşüleceğini kaydetti.



Bu arada, müşterileri sevindiren bu arızaya, makineye paraların yanlış yönde yerleştirilmesinin yol açmış olabileceği ifade edildi.