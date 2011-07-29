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PARALARI MASAJDA HARCARKEN YAKALANDI BURSA (A.A)

29 Temmuz 2011 15:31

-PARALARI MASAJDA HARCARKEN YAKALANDI BURSA (A.A) - 29.07.2011 - Bursa'da çaldığı paralarla masaj salonuna giden hırsızlık zanlısı, boynundaki dövmeden tanınınca yakayı ele verdi. Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gökhan G. (18) isimli zanlı hakkında merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde 14 ev ve iş yerine girip para ve ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle arama başlattı. Altıparmak Mahallesi'ndeki bir masaj salonuna giren zanlıyı boynundaki ''Koko'' yazan dövmeden tanıyan bir kişinin ihbarı üzerine buraya giden polis ekipleri, zanlıyı masaj salonu çıkışında gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve 30 suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

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