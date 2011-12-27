-Paraları kömürlüğe gizlemiş BURSA (A.A) - 27.12.2011 - Bursa'da, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren zanlının adının İbrahim A. (44) olduğu, Gürsu ilçesinin Canbazlar köyünde çaycılık yaptığı ve paraları patronunun evinin kömürlüğüne gizlediği belirlendi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB), bir özel bankanın şubesinde gerçekleşen silahlı soygunun ardından kaçan zanlıyı yakalamak için polis, çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, yeşil yağmurluk giydiği, top sakallı ve yuvarlak yüzlü olduğu belirlenen zanlıyı her yerde aramaya başladı. Bu sırada polise, Gürsu ilçesi Canbazlar köyünde bir kahvehanede çalışan İbrahim A'nın, öğle saatlerinde elinde tüfekle köy dışına çıktığı ihbarı geldi. Ekipler, soygunun gerçekleştiği bölgeye yakın olan söz konusu köye giderek araştırma yapmaya başladı. Köy sakini olan ve yöredeki kahvehanede çaycılık yaptığı öğrenilen 2 çocuk babası İbrahim A. ekiplerce gözaltına alındı. İlk ifadesinde ''Patronuma ait tüfekle ava gittim'' şeklindeki ifadesi inandırıcı bulunmayan zanlı, diğer sorulara da çelişkili cevap verdi. Zanlı, polisin soruları karşısında ''pişmanım'' diyerek, banka soygununu kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Eşinden ayrıldığı öğrenilen İbrahim A'nın, soygunu gerçekleştirdikten sonra köye döndüğü, paraları ve tüfeği kahvehanenin karşısında bulunan patronunun evinin kömürlüğüne gizlediğini belirlendi. Gözaltına alınan zanlıya gece yarısı olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu bankaya götürülen zanlı, soygunu nasıl gerçekleştirdiğini anlattı.