Paraguay maç kazanmadan finalde

T24 -

Kupaya B Grubunda başlayan Paraguay, 3 maçta 3 beraberlikle 3 puan almasına rağmen grupta Brezilya ve Venezuela'nın ardından 3. sırada yer alarak çeyrek finale çıktı.





Paraguay grup maçlarında Ekvador ile 0-0, Brezilya ile 2-2, Venezuela ile 3-3 berabere kaldı.





Çeyrek finalde yeniden Brezilya ile karşılaşan Paraguay, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarda rakibine 2-0 üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı.





Yarı finalde bu sabaha karşı oynanan maçta Venezuela ile mücadele eden Paraguay, yine normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta rakibini penaltılarla eledi. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Paraguay, 24 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde Uruguay'ın rakibi oldu.





