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Spor

Paraguay maç kazanmadan finalde

Arjantin'de düzenlenen Copa America'da yarı finalde Venezuela'yı penaltılarla eleyen Paraguay, finale hiç maç kazanmadan yükseldi.

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - Arjantin'de düzenlenen Copa America'da yarı finalde Venezuela'yı penaltılarla eleyen Paraguay, finale hiç maç kazanmadan yükseldi.


Kupaya B Grubunda başlayan Paraguay, 3 maçta 3 beraberlikle 3 puan almasına rağmen grupta Brezilya ve Venezuela'nın ardından 3. sırada yer alarak çeyrek finale çıktı. 


Paraguay grup maçlarında Ekvador ile 0-0, Brezilya ile 2-2, Venezuela ile 3-3 berabere kaldı. 


Çeyrek finalde yeniden Brezilya ile karşılaşan Paraguay, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarda rakibine 2-0 üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı.


Yarı finalde bu sabaha karşı oynanan maçta Venezuela ile mücadele eden Paraguay, yine normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta rakibini penaltılarla eledi. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Paraguay, 24 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde Uruguay'ın rakibi oldu.


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