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Dünya

Paraguay Devlet Başkanı Lugo kanseri yendi SAO PAULO (A.A)

28 Ocak 2012 02:30

-Paraguay Devlet Başkanı Lugo kanseri yendi SAO PAULO (A.A) - 28.01.2012 -  Paraguay Devlet Başkanı Fernando Lugo (60) kanseri yendi. Lugo'nun tahlillerini yapan Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan hastaneden yapılan açıklamada, Paraguay Devlet Başkanının lenf kanserini yendiği belirtildi. Fernando Lugo'nun (60) ülkesine dönmesinin beklendiği kaydedildi. Doktorlar Ağustos 2010'da Lugo'ya lenf kanseri teşhisi koymuştu. Lugo, 6 seans kemoterapi görmüştü. Paraguay Devlet Başkanı Lugo'yu, Sao Paulo'da kaldığı dönemde, gırtlak kanseriyle mücadele eden Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Lula da Silva ziyaret etmişti.

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