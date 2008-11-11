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Spor

Paragöz Frye

Portland Trail Blazers'ın ve 25 yaşında ve 2.11 boyundaki pivotu Channing Frye takımı ile kontrat uzatmak istiyor.

11 Kasım 2008 02:00



Portland Trail Blazers'ın ve 25 yaşında ve 2.11 boyundaki pivotu Channing Frye takımı ile kontrat uzatmak istiyor.


2008/09 NBA sezonunda 6 karşılaşmada yer alan dev pivot 6.5 sayı, 3.7 ribaund ortalamaları yakaladı.

Genç uzun takım menajeri Kevin Pritchard ile konuyu konuştuklarını açıkladı. Portland Trail Blazers Genel Menajeri Kevin Pritchard ile yapılan görüşme sonunda kontrat işini bekletme kararı çıktı. Channing Frye yeni NBA sezonunda başarılı performans vererek takımında kalmak istiyor.

2005 NBA draftında Knicks tarafından 1. tur ve 8. sıradan seçilen Frye, hiç bir zaman oyunu hakkındaki beklentileri karşılayamadı.

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