Paradise Papers haberleri için "Soruşturulsun" demişti; Başbakan, Oda TV'ye de 500 bin liralık dava açtı

Başbakan Binali Yıldırım ile oğulları, Oda TV'de yayımlanan haberlerde "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle internet sitesinin imtiyaz sahibi Soner Yalçın ile sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), geçen yıl off-shore hesapları üzerinden 'vergi cenneti' olarak bilinen bölgelerde mali imkânlardan yararlanarak vergiden kaçınan şirket ve isimleri gösteren Panama Belgeleri'nin ardından dünyanın en güçlü ve zenginlerinin yatırımlarına ilişkin gizli bilgileri "Paradise Papers" (Cennet Bahçeleri) adıyla kamuoyuna açıklamış; belgelerde Başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın da ismi yer almıştı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Yıldırım yaptığı konuşmasında konunun soruşturulmasını istediğini ifade etmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre Yıldırım'ın avukatı aracılığıyla Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "odatv.com" adlı internet sitesinde, 5 Kasım'da "Dünyayı sarsacak belgelerden Binali Yıldırım'ın iki oğlu çıktı", 8 Kasım'da "Oğlu Binali Yıldırım'ı dinlemedi mi?", 9 Kasım'da da "Böyle oğlum olsun 1 milyar borcum olsun diyecek" başlığıyla haberler yapıldığı belirtildi.

Dilekçede, "davalılarca neşredilen sanal yayın organlarıyla sürekli ve sistemli bir şekilde Başbakan Yıldırım ve oğulları hakkında yapılan sözde haberler ile yurt içindeki ve yurt dışındaki Türk Vatandaşlarının, tahrik, teşvik ve sansasyonel bilgilerle kışkırtılıp Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yöneticilerinin itibarlarına zarar verilmek istenildiği" ifade edildi.

Ayrıca, dilekçede "İnternet sitesinde yer alan 'Dünyayı sarsacak belgelerden Binali Yıldırım'ın iki oğlu çıktı"' başlığıyla yayınlanan haberde sanki bir sır perdesinin aralandığı, bir usulsüzlüğün ortaya konduğu izlenimi verilerek Başbakanın oğullarının Malta'da off-shore şirketlerinin bulunduğu vurgusu yapıldığı kaydedilen dilekçede, bu bilgilerin gizli, saklı, sır bilgiler olmadığı, Malta Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden hatta sanal ortamda dahi çok rahatlıkla ulaşabilecek bilgiler olduğu, davalıların sanki bir sırrı ortaya çıkarmış gibi algı oluşturmalarının da açıkça Yıldırım ve oğulları aleyhine kasıtlarını ortaya koyduğu" dendi.

"Yasal mevzuata aykırı bir durum yok"

Dilekçede, bu başlık altında yapılan haberde dikkat edilmesi gereken bir diğer hususun ise Malta'da off-shore veya başka neviden bir şirket açılmasında yasal mevzuata aykırı bir durum söz konusu olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Nitekim Malta, Avrupa Birliği yasalarına tabi bir Avrupa Birliği devleti olmasından ziyade bir hukuk devletidir. Müvekkilimiz Binali Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni bitirmiş, Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde (WMU) master öğrenimini tamamlamış olup Gemi İnşa Yüksek Mühendisidir. Siyasete atılmadan önce denizcilik sektöründe faaliyet göstermiştir. Ancak siyasete atılmasından sonra ise şirketlerini ve tüm ticari işlerini çocuklarına devretmiştir. Bir diğer ifade ile müvekkilimizin siyasete atılmasından sonra hiçbir ticari faaliyette bulunmamıştır ve ortağı, yöneticisi, idarecisi olduğu hiçbir ticari şirket bulunmamaktadır."

"Doğruluğu araştırılmamış evrak gerçekmiş gibi sunuldu"

Dava dilekçesinde, internet sitesinde 8 Kasım'da yayınlanan haberde, Başbakan Yıldırım'ın 7 Kasım'da konuya ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasındaki beyanları çarpıtılmak amacıyla "Oğlu Binali Yıldırım'ı dinlemedi mi?" başlığının atıldığı ve kamudan ihale alan bir şirket ile müvekkillerinin ilişkilendirilmek istendiği, bu amaçla da Cumhuriyet gazetesi haberinin kaynak gösterildiği aktarıldı.

Cumhuriyet gazetesi ile haberi yazan muhabir hakkında asılsız, mesnetsiz ve karalama amacı ile yaptıkları haberlerden dolayı

ayrıca dava açıldığı kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Burada dikkat edilmesi gereken esas unsur ise davalılar, doğruluğu araştırılmamış ve hatta yayınlanan belgelerden dahi çarpıtıldığı açıkça anlaşılan birtakım evraklar sanki gerçekmiş gibi kamuya sunulmuştur. Cumhuriyet gazetesinde yer alan bu evraklar aynı şekilde davalılar tarafından haber sitelerine taşınmış ve yayınlanmıştır. Yayınlanan evraklar incelendiğinde görülmektedir ki; isnat edilen ihale ORAS Denizcilik adında bir firma tarafından alınmıştır ve ORAS Denizcilik firması ile ne müvekkillerimin ne de akrabalarının bir ilgisi bulunmamaktadır. Yayınlanan evraklarda Nova Warrior Ltd. firması ile Oras Denizcilik firmasının adreslerinin aynı olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Ancak Nova Warrior Ltd. firmasının adresi 131 East Street, Valletta Malta olmakla, Oras Denizcilik firmasının adresi ise kamuya açık İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından da anlaşılacağı üzere İnkilap Mahallesi Küçüksu Cad. Kesim Sk. Temaş Plaza No:1-3 D:13 Ümraniye / İstanbul'dur. Yine Oras Denizcilik firması ile müvekkillerimizin ortaklık, yöneticilik ve/veya idarecilik de dahil olmak üzere hiçbir şekilde bir bağlantısı bulunmamaktadır. Haberde kasıtlı olarak yanıltıcı belge sunulmakla sanki gerçekmiş algısı oluşturulmaktadır. Bu durumda da açıkça davalıların kastını ortaya koymaktadır."

"Başbakan'ın hiçbir ticari şirketle ilişkisi yoktur"

Dilekçede, "Böyle oğlum olsun 1 milyar borcum olsun" başlığının kullanıldığı haberde ise, bu başlık altında Gezi Parkı'nda esprili videolar yaptığı söylenen bir kişinin, Başbakan Yıldırım hakkında da bir video hazırladığı, videoda da Yıldırım'a gönderme yapılarak vergi kaçırıldığının isnat edildiği aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Binali Yıldırım'a halkın nezdinde duyulan güven ve gösterilen itibarın, bu tür asılsız, mesnetsiz ve karalama amacı ile hazırlanan haberler ile sarsılmak istendiği vurgulanan dilekçede, "Sayın Başbakanın hiçbir ticaret şirketi ile ilgisi bulunmamaktadır. Çocukları adına kayıtlı olan şirkette tamamen yasal düzenlemelere uygun şekilde işletilmektedir ve bir vergi kaçırılması gibi çirkin bir durum asla söz konusu değildir." denildi.

Dava dilekçesinde, Binali Yıldırım için 250 bin, Erkam Yıldırım için 125 bin ve Bülent Yıldırım için 125 bin lira manevi tazminatın davalılar Oda TV adına imtiyaz sahibi Soner Yalçın ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'ndan tahsil edilmesi talep edildi.