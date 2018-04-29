T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Paradise Belgeleri: Ultra zenginlerin vergi cenneti sırları

Kamuoyuna sızan yeni belgeler, dünyanın en güçlü ve zenginlerinin vergi cennetlerine nasıl yatırım yaptığını ortaya koyuyor.

29 Nisan 2018 20:30

Kamuoyuna sızan yeni belgeler, dünyanın en güçlü ve zenginlerinin vergi cennetlerine nasıl yatırım yaptığını ortaya koyuyor.

Belgelerde, İngiltere Kraliçesi'nin varlıklarının da yatırımları yer alıyor.

Belgeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Bakanı'nın, ABD'nin Rusya yaptırımlarına tabi bir şirketinde hissesi olduğunu da gösteriyor.

Paradise Papers (Cennet Belgeleri) 13.4 milyon belgeden oluşuyor.

Belgelerin çoğunun kaynağı, offshore yatırım alanındaki önde gelen bir firma.

BBC'nin Panorama Programı, belgeleri araştıran 100 medya grubu arasında yer alıyor.

Geçen yılki Panama Belgeleri'nde olduğu gibi bu belgeler de Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından elde edildi ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı.

Belgeler, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kişisel varlıklarından 13 milyon dolarının offshore yatırımda kullanıldığını gösterdi.

Kraliçe'nin bu yatırımları yasadışı değil. Kraliçe'nin vergi ödemediğine ilişkin bir bilgi de yok.

Öte yandan, Kraliyet ailesinin offshore yatırımlarda bulunup bulunmaması gerektiği tartışma yaratabilir.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KamuoyunaKraliçesiABD Başkanı Donald Trump Ticaret Bakanı ABD RusyaPapersBelgeleri)Panorama ProgramıGeçenPanama BelgeleriAlmanSüddeutsche ZeitungUluslararası Araştırmacı Gazeteciler KonsorsiyumuKraliçesi Elizabeth

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24