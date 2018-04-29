Paradise Belgeleri: Ultra zenginlerin vergi cenneti sırları

Kamuoyuna sızan yeni belgeler, dünyanın en güçlü ve zenginlerinin vergi cennetlerine nasıl yatırım yaptığını ortaya koyuyor.

Belgelerde, İngiltere Kraliçesi'nin varlıklarının da yatırımları yer alıyor.

Belgeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Bakanı'nın, ABD'nin Rusya yaptırımlarına tabi bir şirketinde hissesi olduğunu da gösteriyor.

Paradise Papers (Cennet Belgeleri) 13.4 milyon belgeden oluşuyor.

Belgelerin çoğunun kaynağı, offshore yatırım alanındaki önde gelen bir firma.

BBC'nin Panorama Programı, belgeleri araştıran 100 medya grubu arasında yer alıyor.

Geçen yılki Panama Belgeleri'nde olduğu gibi bu belgeler de Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından elde edildi ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı.

Belgeler, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kişisel varlıklarından 13 milyon dolarının offshore yatırımda kullanıldığını gösterdi.

Kraliçe'nin bu yatırımları yasadışı değil. Kraliçe'nin vergi ödemediğine ilişkin bir bilgi de yok.

Öte yandan, Kraliyet ailesinin offshore yatırımlarda bulunup bulunmaması gerektiği tartışma yaratabilir.