-PARADIS İSRAİL KONSERİNİ İPTAL ETTİ TEL AVİV (A.A) - 16.01.2011 - Fransız şarkıcı Vanessa Paradis'in, İsrail'de vereceği konseri iptal ettiği bildirildi. Paradis'in, eşi ünlü sinema oyuncusu Johnny Depp ile birlikte gelmesinin beklendiği İsrail'de, bir ay sonrası için programlanan konserin iptal gerekçesi olarak farklı iddialar öne sürülüyor. Paradis'in menajeri David Stern'in Fransız medyasında yer alan açıklamalarında, program değişikliği ve "profesyonel nedenleri" gerekçe gösterdiği belirtildi. Ancak, konserin organizasyonunda yer alan isimler, Filistinle dayanışma gruplarının konserin iptaline yönelik çağrılarının etkili olduğunu öne sürdü. İsrail'e yönelik boykot, yaptırım ve tecrit uygulanmasına destek veren söz konusu grupların, Paradis'e konserini iptal etmesi için mektuplar gönderip, konserleri sırasında dışarıda bekledikleri, ayrıca Paradis'in kendisini de boykot edecekleri uyarılarında bulundukları belirtiliyor. İsrailli organizatörlerse, 10 Şubatta Tel Aviv'de yapılacağı duyurulan konser için satılan biletlerin paralarının iade edileceğini duyurdu. Paradis'e boykot çağrıları yapan gruplar arasında hem Filistinli hem İsrailli gruplar yer alıyor. Paradis ile birlikte İsrail'e geleceği beklenen diğer ünlüler arasında Fransız aktris Isabelle Adjani, Alman modacı Karl Lagerfeld ile dünyaca ünlü bir model de yer alıyordu. İngiliz rock grubu De Paul'un önümüzdeki perşembe günü Tel Aviv'e gelerek konser vermesi bekleniyor.