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Para yerine kağıt dolu zarfı kuyumcuya verip, bileziği alarak kaçtı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de girdiği kuyumcuda, içinde para olduğu görüntüsü verdiği zarfı verip, 40 bin liral değerindeki bileziği alıp kaçan Hakan B

22 Aralık 2018 13:21

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de girdiği kuyumcuda, içinde para olduğu görüntüsü verdiği zarfı verip, 40 bin liral değerindeki bileziği alıp kaçan Hakan B. (25), esnaf tarafından yakalandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Millet Caddesi Gazioğlu Çarşısı\'nda meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanına giren Hakan B., 40 bin lira değerinde, 20 gram ağırlığındaki bileziği alıp, içerisine kağıt koyup, para görüntüsü verdiği zarfı kuyumcunun tezgahına bırakarak kaçtı. İş yeri sahibi Duran Cengiz, zarfta para yerine kağıt olduğunu görünce Hakan B.\'nin peşine düştü. Bu sırada dükkan kepenklerini indirmeye hazırlanan esnaf, şüpheliyi yakaladı. Çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. 
Bu sırada Hakan B.\'ye saldırmak isteyen esnafı, polis engelledi. Hakan B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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