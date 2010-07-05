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Para verelim, Ada'yı boşaltın

Hristofyas “50 bin yerleşik kalsın, diğerlerine para verelim, Türkiye’ye dönsünler” dedi.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Rum basınına sızan görüşme notlarına göre Hristofyas “50 bin yerleşik kalsın, diğerlerine para verelim, Türkiye’ye dönsünler” dedi.

Rum lider bu kişilere ne kadar para verileceğinin müzakere edilebileceğini söyledi. Hristofyas ayrıca parayı alacakların kesin dönüş yapmasının kontrol edilmesi için “Kesin Dönüş Komisyonu”nun da kurulmasını istedi. Resmi olarak 265 bin nüfusa sahip Kuzey Kıbrıs’ta, 100 binin üzerinde Türkiyeli vatandaşın olduğu hesaplanıyor. Kıbrıs Rum tarafının nüfusu ise 800 bin.

Milliyet’e konuşan KKTC’li üst düzey bir yetkili ise, Rum liderin önerilerinin “asla kabul edilecek bir kriter olmadığını” söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu da, “KKTC vatandaşlarının hiç birini pazarlık konusu yapmayacağını” kaydetmişti.


100 bin Rum Kuzey’e gitsin

Rum Yönetimi Lideri Hristofyas ayrıca, “Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönecek olan bütün Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu bütün medenî ve siyasi haklara sahip” olmalarını istedi. Hristofyas, 100 binin üzerinde Rum’un Kuzey Kıbrıs’a geri dönmesini de istiyor. Ayrıca vatandaşlık verilmesi oranının da 4’e 1 olmasını talep ediyor. Yani Kıbrıs Rum oluşturucu devletinin vereceği her 4 vatandaşlığa karşılık Kıbrıs Türk devleti bir vatandaşlık verecek.


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