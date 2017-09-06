Para ve altınları poşete koyup dolandırıcıya verdi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de 57 yaşındaki H.Ç. adlı kadın, kendisini telefonla arayıp polis olduğunu söyleyen dolandırıcının gönderdiği kişiye 14 bin 900 lira değerindeki altın ve paraları bir poşete koyup verdi. Dolandırıldığını anlayan H.Ç. polise başvurdu.

Olay dün Çamlıca Mahallesi Mede Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi H.Ç.\'yi ev telefonundan arayıp \"Ben Odunpazarı Emniyetten Davut. Kuyumcu soymuşsunuz, adam yaralamışsınız. Adınız karışmış bu olaylara. Yaptığımız operasyonda elde etiğimiz altın ve paraları, evinizdeki altın ve paralarla karşılaştırmamız gerekiyor. Bu yüzden evde ne kadar altın ve para varsa bir poşete koyup evinize göndereceğim kişiye verin\" dedi.

H.Ç., kendini arayan kişinin isteği üzerine evde bulunan yaklaşık 14 bin 900 lira değerindeki altın ve paraları bir poşetin içerisine koyup eve gelen polis olduğunu sandığı 25-30 yaşlarındaki bir kişiye verdi. H.Ç. kısa süre sonra dolandırıldığını anlayıp 155\'i arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri, H.Ç.\'yi dolandıran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.