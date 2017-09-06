T24 LogoT24 Logo
Gündem

Para ve altınları poşete koyup dolandırıcıya verdi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de 57 yaşındaki H

06 Eylül 2017 19:51

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de 57 yaşındaki H.Ç. adlı kadın, kendisini telefonla arayıp polis olduğunu söyleyen dolandırıcının gönderdiği kişiye 14 bin 900 lira değerindeki altın ve paraları bir poşete koyup verdi. Dolandırıldığını anlayan H.Ç. polise başvurdu.
Olay dün Çamlıca Mahallesi Mede Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi H.Ç.\'yi ev telefonundan arayıp \"Ben Odunpazarı Emniyetten Davut. Kuyumcu soymuşsunuz, adam yaralamışsınız. Adınız karışmış bu olaylara. Yaptığımız operasyonda elde etiğimiz altın ve paraları, evinizdeki altın ve paralarla karşılaştırmamız gerekiyor. Bu yüzden evde ne kadar altın ve para varsa bir poşete koyup evinize göndereceğim kişiye verin\" dedi. 
H.Ç., kendini arayan kişinin isteği üzerine evde bulunan yaklaşık 14 bin 900 lira değerindeki altın ve paraları bir poşetin içerisine koyup eve gelen polis olduğunu sandığı 25-30 yaşlarındaki bir kişiye verdi. H.Ç. kısa süre sonra dolandırıldığını anlayıp 155\'i arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri, H.Ç.\'yi dolandıran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİRDHA ESKİŞEHİRDolandırıldığınıOlayMahallesi Mede SokakKimliğiOdunpazarı Emniyetten Davut KuyumcuAdınızYaptığımızBuPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24