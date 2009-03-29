Para varsa dostluk var!

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Dünya

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Batı Şeria'nın Ramallah kentinde geçen hafta bir bankanın, İsrailli ve Filistinlilerin kurduğu bir çete tarafından soyulduğu bildirildi.

29 Mart 2009 02:00

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde geçen hafta bir bankanın, İsrailli ve Filistinlilerin kurduğu bir çete tarafından soyulduğu bildirildi.

Filistinli Komiser Adnan El Damiri, düzenlediği basın toplantısında, geçen salı günü Ramallah'ta bir bankayı soyan 6 kişinin 5'inin Filistinli, birinin İsrailli olduğunun belirlendiği söyledi.

El Damiri, İsraillinin soyguncuların lideri olduğunu ve Filistinlilerin 3'ünün sahte İsrail kimliklerine sahip olduğunu belirtti.

Soygunculardan 2'sinin yakalandığını ve suçlarını itiraf ettiğini kaydeden El Damiri, diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. El Damiri, "Filistinliler ve İsrailliler arasında böyle bir işbirliği yapılması, Filistin topraklarında organize suçun tehlikeli bir şekilde arttığının göstergesi" dedi.

Arab Bank'ın Ramallah şubesini geçen salı sabahı soyan silahlı ve maskeli 6 kişi, yaklaşık 30 bin doları alarak kaçmıştı. Polis soyguncuların kullandığı aracı Ramallah'ın güneyinde yakılmış olarak bulmuştu.

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