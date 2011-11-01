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Ekonomi

Para takas anlaşması imzalandı İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2011 20:50

-Para takas anlaşması imzalandı İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Pakistan Devlet Başkanı Asif Ali Zardari'nin huzurlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Pakistan Merkez Bankası Başkanı Yaseen Anwar ikili bir para takas (swap) anlaşması imzaladı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ikili anlaşmanın, 1 milyar dolara eşdeğer yerel para birimleri tutarında olup, Türk Lirası ve Pakistan Rupisi üzerinden imzalandığı bildirildi. Süresi 3 yıl olan anlaşmanın temel hedefinin, iki ülkenin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak olduğu vurgulandı. Bu düzenlemenin her iki merkez bankası açısından da bir ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşma sonucunda Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ticaretin gelişmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha da kuvvetlenmesinin beklendiği, anlaşma ile dost ve kardeş iki ülke arasındaki yakın ilişkinin daha da güçleneceği kaydedildi. Çin ve Malezya Merkez Bankaları ile de teknik düzeydeki görüşmelerin sonuçlandırıldığı ve yetkili mercilerin onay süreçleri tamamlandığında bu ülkelerle de aynı amaçla para takas anlaşmasının imzalanacağı bildirildi.

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