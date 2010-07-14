-PARA POLİTİKASI KURULU YARIN TOPLANACAK ANKARA (A.A) -14.07.2010- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2010 yılının yedinci toplantısını yarın yapacak. Para Politikası Kurulu'nun yarın yapacağı toplantısına ilişkin piyasadaki ağırlıklı beklenti, faiz oranlarında bir değişime gidilmeyeceği yönünde. Para Politikası Kurulu toplantısına, Kurul Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Başkan yardımcıları Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Mehmet Yörükoğlu, İbrahim Turhan ile kurul üyesi Turalay Kenç ve Abdullah Yavaş'ın katılması bekleniyor. Kurul, toplantıları iki aşamalı olarak düzenlenecek. İlk aşama, saat 10.00'da başlayacak, Merkez Bankası yetkilileri ve uzmanları ile Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin katıldığı geniş katılımlı bir toplantı olacak. Bu aşamada, Merkez Bankası'nın ilgili birimleri genel ekonomik gelişmeler ve enflasyon görünümüne ilişkin saptamalarını Kurul üyelerine sunacak. Hazine Müsteşarlığı yetkilileri de borç yönetimi ve maliye politikasındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini Kurul'a aktaracak. İkinci aşama ise Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek ve enflasyon görünümüne ilişkin son değerlendirmeler yapıldıktan sonra karara ilişkin oylamaya geçilecek. Para politikası kararı ve kısa gerekçesi aynı gün saat 19.00'da bir basın duyurusuyla açıklanacak. Para Politikası Kurulu toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 8 iş günü içinde yayımlanacak. Bu arada, piyasadaki ağırlıklı beklenti, faiz oranlarında bir değişiklik olmayacağı yönünde. -FAİZ KARARLARI- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2009 yılı içinde yaptığı toplantılarda gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarını 8,50 puan düşürmüştü. Kurul, 19 Kasım 2009 tarihinde yaptığı toplantısında faiz oranlarında 25 baz puanlık düşüş yapması ardından geçen 6 ayda uyguladığı faiz hadlerinde bir değişikliğe gitmemişti. Merkez Bankası halen gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 6,50, borç verme faiz oranı ise yüzde 9 olarak uyguluyor.