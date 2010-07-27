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Ekonomi

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2010 18:49

-PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerekebileceğini teyit ettiğini bildirdi. Merkez Bankası, 15 Temmuz tarihinde toplanan Para Politikası Kurulunun Toplantı Özetini yayımladı. Toplantı Özetine göre Kurul, temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdürdüğüne dikkati çekti, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün ve emtia fiyatlarındaki gevşemenin de katkısıyla enflasyonun öngörülenden daha olumlu bir görünüm arz ettiğini belirtti. Kurul üyeleri, orta vadeli hedeflere ulaşmak için gerekli görülen parasal sıkılaştırmanın bir önceki rapor dönemine göre daha geç başlayacağı ve daha sınırlı olacağı bir çerçevenin esas alınması konusunda mutabık kaldı. Bu doğrultuda Kurul, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerekebileceğini teyit etti.

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