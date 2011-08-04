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Ekonomi

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANDI ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 14:15

-PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANDI ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Başkan Erdem Başçı başkanlığındaki ara toplantısı başladı. Rutin olarak her ay biraraya gelen Para Politikası Kurulu, bu kez ''bazı Avrupa ülkelerindeki kamu borcu sorununa ve küresel büyüme görünümüne ilişkin artan endişeleri değerlendirmek üzere'' ara toplantı düzenledi. Kurul, en son 25 Haziran 2006 tarihinde piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek ve tedbirleri tartışmak üzere ara toplantı gerçekleştirmişti. Bugünkü toplantının ardından alınan kararlar, basın duyurusuyla kamuoyuna açıklanacak.

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