Para Politikası Kurulu: Olası faiz indirimi enflasyona bağlı

MB Para Politikası Kurulu: 'Bundan sonraki olası faiz indiriminin miktarı ve zamanlaması enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmelere bağlı.'



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bundan sonraki olası faiz indiriminin miktarı ve zamanlamasının enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmelere bağlı olacağını bildirdi.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 15 Ocak tarihinde yaptığı toplantısının "Özetini" yayımladı.



Kurul, önümüzdeki aylarda yapılması öngörülen faiz indirimlerinin önemli bir kısmını erkene almanın, finansal koşullardaki ek sıkışmanın telafi edilmesine katkıda bulunacağı değerlendirmesinde bulundu. Bununla birlikte, ticari kredi faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiğine dikkat çekildi.



Döviz kuru gelişmelerinin tüketici fiyatları üzerindeki kısa dönemli etkisinin, toplam talepteki daralma ve ithalat fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla belirgin olarak daha sınırlı gerçekleştiği belirtildi. Bununla birlikte Kurul üyeleri, orta vadeli etki konusunda net bir değerlendirmede bulunmak için henüz erken olduğunu ifade etti.



Özette, iktisadi faaliyetteki daralmanın firma kârlılıkları ve dolayısıyla kredi verme iştahı üzerindeki olumsuz etkisinin altı çizilerek, faiz indirimlerine rağmen finansal koşullardaki sıkılığın kısmen devam etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Bu nedenle Kurul, faiz indirimlerine önümüzdeki aylarda azalan bir hızla devam edilmesinin gerekli olabileceğine de işaret etti.



Toplantı özetinden diğer başlıklar ise şöyle:



- Son dönemde açıklanan veriler 2008 yılının dördüncü çeyreğinde iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın giderek belirginleştiğine işaret ediyor.



- Uluslararası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki sorunların önceki tahminlere göre daha uzun bir süre etkili olacağına ilişkin görüşler güçleniyor.



- 2009 yılında enerji fiyat gelişmelerinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı yapacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde, işlenmiş gıda fiyatlarının artış hızının da yavaşlamaya devam etmesi bekleniyor.



- Dünya ekonomisine ilişkin varsayımlar için uluslararası kuruluşların yakın dönemde açıkladığı öngörüler temel alınıyor. Bu doğrultuda, 2010 yılının başlarından itibaren küresel ekonomide kademeli bir toparlanma öngörülüyor.



- Küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizlikler halen yüksek seviyede seyrediyor.



Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama amacıyla çelişmemek kaydıyla, uluslararası piyasalardaki sorunların ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşen tedbirleri almaya devam edecek. Bundan sonraki olası faiz indiriminin miktarı ve zamanlaması enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmelere bağlı olacak.

