Prof. Hakan Kara: 'İlave sıkılaşma' ifadesinin Merkez Bankası kararından çıkarılması, maliyeti sıfır olan bir kasko sigortasını yakmaya eşdeğer

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilk faiz kararını açıkladı. Karara göre faiz yüzde 19'da sabit tutuldu. Para Politikası Kurulu'nun ise daha önceki açılamalarında yer alan "İlave sıkı duruş" ifadesinin çıkarılması ekonomistlerin tepkisini çekti.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara karara "Karar metninden 'gerekmesi durumunda ilave sıkılaşma yapılacaktır' ifadesinin çıkması, maliyeti sıfır olan bir kasko sigortasını yakmaya eşdeğer" diyerek tepki gösterdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk "TCMB 'Gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabilir' ifadesini metinden çıkarılmış, faiz indirimleri için hazırlık" diye nitelendirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ekonomist Dr. İsmet Demirkol ise söz konusu ifadenin metinden çıkarılması kararıyla önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin başlayabileceğini belirterek, "TCMB , Politika Faizini değiştirmedi % 19 olarak sabit bıraktı . “Gerekirse ilave sıkılaştırma” ifadesi metinde kaldırıldı, 2021 Eylül -Ekim ayından itibaren faiz indirimleri başlayabilir. Türkiye için öncelik ihracata dayalı büyüme ve katma değerli üretim modeli olmalı" dedi.

Ekonomist Murat Sagman ise yaptığı paylaşımda kararla ilgili "Bir önceki başkan Naci Ağbal görevden alınmadan önce son toplantısında yer alan "Gerekmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılır" cümlesi ve "Uzun bir müddet" ibaresi bugünkü metninde yer almadı" değerlendirmesi yaptı.