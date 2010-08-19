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Ekonomi

PARA POLİTİKASI KURULU FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ ANKARA (A.A) 

19 Ağustos 2010 22:52

-PARA POLİTİKASI KURULU FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ ANKARA (A.A) -  19.08.2010 -  Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada yüzde 6,50, borç vermede ise yüzde 9 olarak uygulanacak. Merkez Bankası tarafından açıklanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararında, Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan gecelik faiz oranlarının, 9 aydır olduğu gibi, sabit tutulmasına karar verildiği kaydedildi.  Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7 uygulanacak. Gecelik borçlanmalarda, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 6,50, borç verme faiz oranı yüzde 9 uygulanmaya devam edilecek.  Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2,50, borç verme faiz oranı yüzde 12 olacak. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı da yüzde 8 uygulanmaya devam edilecek. Son dönemde açıklanan verilerin Temmuz Enflasyon Raporunda ortaya konulan görünümle uyumlu bir seyir izlediği belirtilen açıklamada, dış talep göstergeleri kısmi bir yavaşlamaya işaret ederken iç talebin göreli olarak istikrarlı bir görünüm sergilediği kaydedildi.  Açıklamada, ''imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağı'' tahmininin devam ettiği görüşü yinelendi ve istihdam koşullarındaki iyileşme devam etmekle beraber işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğuna dikkat çekildi.  Önceki açıklamalarda olduğu gibi, küresel ekonomiye ilişkin risklerin önemini koruduğuna işaret edilen Para Politikası Kurulu açıklamasında, şöyle denildi:  ''Kurul, enflasyonun kısa vadede geçici bir artış gösterdikten sonra yılın son çeyreğinden itibaren tekrar düşüş eğilimine gireceği öngörüsünü yinelemiştir. Temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin ise orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Kurul, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerektiği yönündeki görüşünü teyit etmiştir.'' Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulanan açıklamada, Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetin, 8 iş günü içinde yayımlanacağı hatırlatıldı. 

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