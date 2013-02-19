MB'den zorunlu karşılık oranı artışı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 5,50'te sabit tuttu. Kurul, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye ve borç vermede yüzde 8,75'ten yüzde 8,50'ye düşürdü. Merkez Bankası ayrıca Türk lirası ve yabancı para yükümlülüklerde zorunlu karşılıklara ilişkin sıkılaştırıcı yönde ölçülü adım attı. Vadesiz ve ihbarlı, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli TL mevduatlar ve katılma hesaplarında 0.25 puan artışa giden Merkez Bankası, vadesiz ve ihbarlı, 1 yıla ve 3 yıla kadar vadeli yabancı para mevduatlarda zorunlu karşılıklarda 0.50 puan artış yaptı.

Merkez Bankasınca yapılan Faiz Oranlarına ilişkin duyuruya göre, Para Politikası Kurulu, Erdem Başçı başkanlığında toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan faiz oranlarının belirledi.

Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,5 düzeyinde sabit tutuldu.

Gecelik faiz oranları; Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye, borç verme faiz oranı yüzde 8,75'ten yüzde 8,50'ye, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 8,25'ten yüzde 8'e indirildi.

Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları; Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutuldu, borç verme faiz oranı yüzde 11,75'ten yüzde 11,50'ye indirildi.

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin, iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü teyit ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''Yurt içi nihai talep ılımlı seyrederken, ihracat zayıf küresel büyümeye rağmen artış eğilimini korumaktadır. Bu doğrultuda, cari işlemler açığı kademeli olarak azalmaya devam etmektedir. Kurul, sermaye girişlerinin güçlü seyrettiği mevcut konjonktürde kredilerde kayda değer bir ivmelenme gözlendiğine dikkat çekmiştir.

Finansal istikrara dair riskleri dengelemek amacıyla bir yandan faiz oranlarının düşük tutulmasının diğer yandan makro ihtiyati tedbirlere devam edilmesinin yerinde olacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda faiz koridoru sınırlı oranda indirilirken zorunlu karşılıklara ilişkin sıkılaştırıcı yönde ölçülü adımların atılması uygun görülmüştür.''

Duyuruda, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürmesi nedeniyle para politikasında her iki yönde de esnekliğin korunmasının uygun olacağı belirtilerek, ''Bu doğrultuda, alınan tedbirlerin krediler, yurt içi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri dikkatle takip edilecek, Türk lirası fonlama miktarı gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacaktır'' denildi.

Kurul, son dönemde petrol fiyatlarında gözlenen artışlara rağmen enflasyondaki düşüşün süreceğini tahmin ettiğini belirti. Duyuruda şunlar kaydedildi:

''Önümüzdeki dönemde temel enflasyon göstergelerinin ılımlı seyrini koruması beklenmektedir. Bununla birlikte, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.''

