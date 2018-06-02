Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, AKP'li bir seçmenin "Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız" dediğini aktarması üzerine başlayan tartışmalar sürüyor. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Albayrak'ın aktarımını ti'ye alarak, "Para nereye gitti diye sorarlarsa; 'Ay'a yol yapıyoruz' dersin" ifadesini kullandı.

Muratoğlu'nun "Ay’a benzer yüreğim yolu oradan geçirelim!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Peki, Ay'a kim yapacak duble yolu? Orası zaten belli… AKP İktidarıyla birlikte Türkiye'den Makyol, Cengiz, Kalyon ve Kolin şirketleri zirvede… Şans işte! Dünya Bankası'nın tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında bu dörtlü ilk sıralara yerleşti. Arkadaş bu şirketlerde ne para varmış? Bütün ihaleleri onlar kapmış! Birini bitirmeden bir diğerine başlamış.

Para nereye gitti diye sorarlarsa; “Ay'a yol yapıyoruz” dersin. Yemezlerse “dış mihraklar” sözünü ısıtıp bir porsiyon da ondan verirsin. Top atıldı, hadi Allah kabul etsin!