Para liginin şampiyonu Real Madrid 2012'de 500 milyon Euro kazandı

Deloitte'un, ''Futbol Para Ligi'' raporuna göre en büyük 20 futbol kulübünün 2012/2013 sezonunda toplam gelirlerinin 5 milyar avronun üzerine çıkması bekleniyor.

Deloitte Spor Grubu'nun 16'ncı ''Futbol Para Ligi'' raporu yayımlandı.Rapora göre, Real Madrid 500 milyon avro gelir eşiğini geçen ilk spor kulübü oldu. İspanyol Kulüp bir yıl içerisinde 33,1 milyon avroluk (yüzde 7) artışla, gelirini 512 milyon avroya çıkarttı.

Dünyanın en çok gelir elde eden 20 futbol kulübünün toplam gelirleri, 2011-2012 sezonunda yüzde 10'luk bir büyümeyle, toplamda 4,8 milyar avroya ulaştı. 2012-2013 sezonunda ise, en büyük 20 futbol kulübünün toplam gelirlerinin 5 milyar avronun üzerine çıkması bekleniyor.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Spor Grubu Ortaklarından Burç Seven, ''Futbol Para Ligi'ne dahil olan 20 kulübün hepsi bir araya geldiğinde Avrupa futbol pazarının toplam kazancının dörtte birini oluşturuyor'' dedi.

Bu yirmi takımın hepsinin Avrupa'nın en büyük 5 ligi olan İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'dan çıkmış olduğunu belirten Seven, ''Beş ligin, diğer liglere göre TV yayın gelirlerinin yüksekliği ve uluslararası takip nedeni ile yüksek sponsorluk gelirleri farkı yaratan faktörler'' değerlendirmesinde bulundu.

Deloitte Türkiye Spor Grubu Ortaklarından Özgür Yalta ise, şunları aktardı:

''Türk takımlarını da gelecek yıldan itibaren bir veya iki takım ile ilk 20 içinde görebilmemiz oldukça muhtemel. Ancak, liste içinde ilk 10 içine girmek için, Türkiye Ligi'nin uluslararası alanda takip edilir bir lig olması ve sponsorluk ve ticari gelirlerde büyük bir zıplama yapması şart. Listede, Real Madrid'in 500 milyon avroyu aşan geliri dikkat çekici, ancak daha dikkat çekici olan uzun yıllardır sportif başarısı olmayan Arsenal ve Liverpool'un ilk 10 içindeki yerlerini korumaları...''



Futbol Para Ligi'ndeki 20 büyük kulübün hemen ardından gelen 10 kulüp içinde, 107,9 milyon avroluk geliriyle Arda Turan ve Emre Belözoğlu'lu İspanyol ekibi Atletico Madrid ve 95,1 milyon avroluk geliriyle Galatasaray da yer aldı.





Futbol Para Ligi'nde en büyük sıçramayı Manchester City yaptı-





44 yılın ardından geçen yıl İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon olan Manchester City'nin listenin yedinci sırasına yükseldiği belirtilen raporda, ''Öte yandan listede 11. sırada bulunan Borussia Dortmund ve 15. sıraya yerleşen Napoli'nin bu yıl iyi bir sıçrama yaptıkları; Premier Lig şampiyonları ve Juventus ise Internazionale ve Schalke 04 takımlarınının yerini alarak, ilk 10'a girmeyi başardıkları görüldü'' ifade edildi.

Manchester City'nin Premier Lig'de şampiyon olması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması gelirini yüzde 51 oranında yükselterek, 285,6 milyon avroya çıkarmasına yardım ettiği kaydedilen raporda, şu bilgiler verildi:



''Manchester City, bu gelirle, listede yer alan takımlar içerisindeki en büyük büyüme oranına sahip. Kulübün bu denli büyümesi, öngörülebilir bir gelecekte Futbol Para Ligi'nin en büyük 10 takımı arasında kalacağının ve sıralamada hemen önünde bulunan Arsenal ve Chelsea ile ilk 5'e girmek için yarışacağının da bir göstergesi. Chelsea'nin beşinci sırada yer almasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Londra takımı olması etkili oldu. Buna rağmen, bu yıl Avrupa rekabet ortamından erken ayrılması ve kendi sahası Stamford Brigde Stadyumu'ndaki kapasite sınırlamaları, Chelsea'nin önümüzdeki sene listede daha gerilerde olmasına neden olabilir. ''





-Mancester United, İspanyolları zorlayacak-





Raporda, Manchester United'ın, ticari operasyonlar anlamında büyük yol kat etmeye devam ettiği belirtilirken, ''Kulübün General Motors ile yapılan 7 yıllık rekor sponsorluk sözleşmesi kulüp gelirine çok büyük katkıda bulundu. Bu durum, 2013-2014 televizyon yayını anlaşmalarıyla da perçinlenerek Manchester United'ın listede üzerinde yer alan iki İspanyol takımını zorlamasına yol açacak. Premier Lig'te yapılan bu anlaşmalar, önümüzdeki yıllarda En İyi 20 listesinin yarısını İngiliz takımlarının oluşturacağının bir göstergesi olabilir''

denildi.



Futbol Para Ligi 2011/2012 yılı gelir listesi şöyle:



Pozisyon Kulüp 2011/12 Gelir(milyon Avro)

1 (1) Real Madrid 512.6 (479.5)

2 (2) FC Barcelona 483.0 (450.7)

3 (3) Manchester United 395.9 (367)

4 (4) Bayern Munich 368.4 (321.4)

5 (5) Chelsea 322.6 (253.1)

6 (6) Arsenal 290.3 (251.1)

7 (12) Manchester City 285.6 (169.6)

8 (7) AC Milan 256.9 (234.8)

9 (9) Liverpool 233.2 (203.3)

10 (13) Juventus 195.4 (153.9)

11 (16) Borussia Dortmund 189.1 (138.5)

12 (8) Internazionale 185.9 (211.4)

13 (11) Tottenham Hotspur 178.2 (181)

14 (10) Schalke 04 174.5 (202.4)

15 (20) Napoli 148.4 (114.9)

16 (14) Olympique de Marseille 135.7 (150.4)

17 (17) Olympique Lyonnais 131.9 (132.8)

18 (18) Hamburger SV 121.1 (128.8)

19 (15) AS Roma 115.9 (143.5)

20 (yeni) Newcastle United 115.3 (98)

