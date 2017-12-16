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Para kasası ile kaçan gasp şüphelilerinin aracı, Plaka Tanıma Sistemi'ne yakalandı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL - DHA Küçükçekmece'de bir iş yerinden para kasası gasp ettikleri ihbar edilen şüphelilerin kaçtıkları araç, otogardaki Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı

16 Aralık 2017 10:42

Alper KORKMAZ / İSTANBUL - DHA
Küçükçekmece\'de bir iş yerinden para kasası gasp ettikleri ihbar edilen şüphelilerin kaçtıkları araç, otogardaki Plaka Tanıma Sistemi\'ne takıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri Bayrampaşa\'da kıskıvrak yakaladı. Aracın bagajında para kasası bulundu.

Polis ekipleri, gece saatlerinde Küçükçekmece\'de bir iş yerinden gasp ihbarı aldı. İki kişinin, bir para kasasını gasp ettikleri ve 58 TL 028 plakalı araçla kaçtıkları iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. 
Gasp şüphelilerinin kaçtığı araç, Bayrampaşa\'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) takıldı. Bunun üzerine otogar çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otogar giriş ve çıkışları ile muhtemel kaçış güzergahları polis ekipleri tarafından tutuldu. Emniyet güçleri  O-3 bağlantı yolu üzerinde aracı durdurarak, şüpheliler İ.Ç. ve K.K.\'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Araçta yapılan incelemelerde bagajda para kasası bulundu.

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