-PARA KASALARI KIYIYA VURDU ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Deprem ve tsunami felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Japonya şimdi de kıyılara vuran para kasalarına çözüm aranıyor. Japonya'nın yüzlerce kilometrelik mahvolmuş sahil şeridinde halen süren tsunami sonrası temizlik çalışmalarına katılanlar enkazda çok miktarda kilitli kasa ve hatta nakitle karşılaşıyor. Ofunato ve civardaki kentlerdeki polis merkezleri de bu kayıp serveti kontrol etme yükümlülüğüyle karşı karşıya bulunuyor. Bu merkezlerden biri olan Ofunato karakolunun garajını bugünlerde araçlar yerine 11 Mart'taki tsunaminin evlerden ve iş yerlerinden alıp sürüklediği yüzlerce para kasası doldurdu. Merkezin mali işler dairesinin kayıp-çalıntı eşyalar sorumlusu Noriyoshi Goto, ilk başta kasaları karakola koyduklarını, ancak sayıları arttığı için garaja taşımak zorunda kaldıklarını anlattı. Goto, kaç kasa olduğunu açıklamadı, ama yüzlerceyle ifade edebileceğini ve her geçen gün sayılarının arttığını söyledi. Polis, yaşlılar başta olmak üzere çoğu kişinin halen "yastık altında para sakladığı" Japonya'da bu kasaların sahiplerini bulmaya çalışırken, kendilerine teslim edilen isimsiz zarfların, çantaların, kutuların ve hatta eşyaların içindeki paralarla ne yapacağını bilmiyor. Paranın evde tutulmasının sorun olduğu Japonya'da yaklaşık 354 milyar dolar piyasada aktif değil. Japonya'da evde saklanan para için bir de söz var: "tansu yokin" yani "gardırop birikimi". Japonya'da hükümetin tahminlerine göre zarar 309 milyar doları bulacak, ancak bu tahmin kişisel maddi kayıpları içermiyor. 25 binden fazla kişinin tsunamide hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, bulunan birçok kasanın sahibi çıkmayacak. Japon yasalarına göre yetkililer kayıp eşyaları 3 ay saklamak zorunda. Bu sürenin sonunda sahibi çıkmayan eşyalar, kimlik ya da adres bilgisi içermediği sürece bulan kişinin hakkı oluyor. Bulan da dahil hiç kimsenin sahiplenmediği eşyalara devlet el koyuyor. Miyagi bölgesinin doğal afetten en çok zarar gören Kesennuma kenti yardım merkezi sözcüsü Akihiro Ito, hayatta kalıp birikimlerini kurtarmak isteyenlerin kasanın kendilerine ait olduğunu ispatlamaları gerekeceğini ve buna kasanın şifresini söylemenin dahil olduğunu belirtti. Miyagi ve Iwate bölgesi polis yetkilileri geçen hafta, tsunamiden sonra bulunan değerli eşyaların bugüne kadar yüzde 10 ila 15'inin sahibinin bulunduğunu kaydettiler. Ancak Iwate bölgesi polisi oturup beklemek yerine kasaların açılıp kime ait olduklarının bulunmasının daha akıllıca olacağını savunuyor. Yetkililer, enkazda hala çok sayıda kasa olabileceğine dikkati çekiyor.